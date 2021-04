ZCR pozitívne hodnotí komunikáciu Doležala s odvetvím cestovného ruchu

Bratislava 3. apríla (TASR) – Zväz cestovného ruchu (ZCR) pozitívne hodnotí záujem a pravidelnú komunikáciu ministra dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina) s odvetvím cestovného ruchu. Pre TASR to uviedol prezident ZCR Marek Harbuľák v súvislosti s prvým rokom ministra vo funkcii.



Pozitívne vníma komunikáciu predovšetkým pri zisťovaní dosahov, ale aj pri hľadaní efektívnych riešení na zmiernenie dosahov pandémie na subjekty cestovného ruchu. A to nielen pri finančnom odškodnení, ale aj pri iných legislatívnych opatreniach. Harbuľák skonštatoval, že počas prvého roka Doležala v kresle ministra bola problémom cestovného ruchu venovaná dostatočná pozornosť. Rezort dopravy a výstavby má totiž široký záber.



Z pohľadu manažovania podpory cestovného ruchu v krízovej situácii prezident ZCR poukázal na to, že zavedenie podporných mechanizmov do značnej miery závisí od rozhodnutí vlády, nie jedného rezortu. "Pozitívne však oceňujem kroky ministerstva k vytvoreniu pracovných skupín a odbornej a konštruktívnej diskusii so zástupcami cestovného ruchu. Rovnako tak aj iniciatívne návrhy, ktoré ministerstvo predkladalo na koaličné rokovania a rokovania vlády," priblížil. Výhrady, ktoré zväz prezentoval, sa týkali predovšetkým rýchlosti spracovania žiadosti na vyplácanie pomoci. Harbuľák je však presvedčený, že aj v tomto smere dôjde k zlepšeniu.