Harbuľák: Trend kratších, ale častejších dovoleniek vidieť aj v SR

Bratislava 3. augusta (TASR) – Dovolenkové zvyky turistov sa menia aj pri návšteve Slovenska. V obľube začínajú byť kratšie, ale zato častejšie dovolenky. Uviedol to pre TASR prezident Zväzu cestovného ruchu (ZCR) SR Marek Harbuľák.



Trendom, ktorý je cítiť aj na Slovensku, sú podľa neho kratšie, avšak častejšie dovolenky. To znamená, že priemerný pobyt turistu sa mierne skracuje. "Preto platí, že pri promovaní či predaji konkrétneho produktu sa snažíme o to, aby turista ostal čo najdlhšie v danej destinácii," priblížil prezident ZCR.



Slovensko zároveň podľa jeho slov jednoznačne nemá nálepku lacnej destinácie. Pre turistov však nie je ani drahé. "Vidieť to aj na hodnoteniach rezervačných portálov, kde napríklad ubytovacie zariadenia na Slovensku patria pri hodnotení pomeru kvalita a cena k top krajinám, čo je samozrejme veľmi dobré hodnotenie," skonštatoval Harbuľák.



Ako dodal, turisti navštevujú Slovensko tradične pre lyžovačku, hory, prírodu. Ale aj pre liečebné pobyty v kúpeľoch či návšteve rôznych športových a kultúrnych podujatí. "Od roku 2015 zaznamenávame kontinuálny nárast počtu turistov, domácich i zahraničných, čo je pozitívne. Tempo rastu však nebolo vždy také, aký bol potenciál, to znamená, že naše susedné krajiny zaznamenali vyšší rast ako Slovensko. Znamená to nevyužitie našich možností, hlavne pri návšteve Slovenska zahraničnými turistami," podotkol. Zároveň však dodal, že v roku 2017 a 2018 sa to už zlepšilo a medziročné nárasty vyjadrené v percentách sú na úrovni priemeru krajín Európskej únie.



Z pohľadu regiónov je v Bratislave každoročne zaznamenávaný nárast počtu turistov aj prenocovaní. Tieto výkony sú podľa prezidenta ZCR nielen vďaka biznis cestujúcim, ale aj rastúcemu počtu turistov. "Hlavné dovolenkové destinácie, ktoré sú predovšetkým v Prešovskom a Žilinskom kraji, stoja na záujme predovšetkým domácich návštevníkov, ale aj turistov zo susedného Česka," ozrejmil.