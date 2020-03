Zväz cestovného ruchu: Situácia je kritická

Bratislava 23. marca (TASR) – Situácia v odvetví cestovného ruchu je kritická. Upozornil na to Zväz cestovného ruchu (ZCR) SR, ktorý zároveň vyzval novú vládu, aby prijala okamžité opatrenia na zmiernenie negatívnych dosahov na odvetvie cestovného ruchu.



Zväz žiada vládu, aby bezodkladne prijala cielené a efektívne opatrenia. Za také považuje ZCR minimalizovanie platieb štátu pre zamestnávateľov v oblasti daní a odvodov s odkladným účinkom či zavedenie refundácie mzdových nákladov počas trvania opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia. Tiež by sa podľa zväzu mali zabezpečiť preklenovacie bezúročné pôžičky pre malé a stredné podniky s predĺženou dobou splatnosti na zabezpečenie likvidity. Eliminovať by sa mala podľa ZCR kontrolná činnosť orgánov a sankcie za nedodržanie lehôt a vybraných povinností zamestnávateľov, ktoré nesúvisia s dodržiavaním opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu.



"Tento týždeň je kritický pre množstvo zamestnávateľov v cestovnom ruchu. Predovšetkým však pre zamestnávateľov v ubytovacích a stravovacích zariadeniach. Mnohí z nás sa rozhodujú o tom, či dokážu toto krízové obdobie prekonať a budú pokračovať v podnikaní alebo ukončia svoju činnosť a začnú prepúšťať zamestnancov," priblížil prezident ZCR Marek Harbuľák.



Rozhodnutie o budúcnosti cestovného ruchu na Slovensku môže podľa neho ovplyvniť vláda a parlament. "Ide o to, ako rýchlo dokážu prijať konkrétny a funkčný balík opatrení pre podnikateľov a zamestnávateľov," podotkol.



ZCR už pripomienkoval a poslal vlastné návrhy k prvým ekonomickým opatreniam na začiatku pandémie. Zamestnávatelia v cestovnom ruchu zároveň vyvíjajú aj iné aktivity na zmiernenie negatívnych dosahov na ich podnikanie, napríklad dočasné pridelenie zamestnanca, ale aj iniciatívy, aby klienti nerušili pobyty a radšej zvolili zmenu termínu.



Odvetvie cestovného ruchu tvoria predovšetkým malé a stredné zariadenia. Mnohé z nich sú podľa Harbuľáka rodinné firmy, ktoré nedokážu bez pomoci štátu čeliť kríze takéhoto rozsahu. Cestovný ruch sa podľa neho prakticky zastavil, zakázané alebo výrazne obmedzené je poskytovanie všetkých služieb v tejto oblasti. Svoju prácu tak nemôže vykonávať 160.000 zamestnancov v hoteloch, penziónoch, reštauráciách, kúpeľoch, akvaparkoch či lyžiarskych strediskách. Zdôraznil, že tieto opatrenia negatívne pocítia aj dodávatelia, ktorí nemajú komu poskytovať svoje tovary a služby. Predpokladá sa, že mimoriadna situácia môže trvať ešte niekoľko týždňov, možno aj mesiacov.