Berkes: Zimná sezóna bola jedna z úspešnejších, záujem bol i o zájazdy

Bratislava 26. marca (TASR) - Hotely a ubytovacie zariadenia majú za sebou jednu z úspešnejších sezón, hoci sa zimná sezóna pre teplé počasie musela skončiť skôr. Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii viceprezident Zväzu cestovného ruchu (ZCR) SR poverený vedením Roman Berkes s tým, že záujem bol o zimné športy a zimné pobyty, ale aj o zájazdy do exotiky.



"Zimná sezóna v porovnaní s predošlou bola lepšia, lebo cestoval omnoho väčší počet ľudí. Väčší počet ľudí vyhľadával aj služby cestovných kancelárií. V rámci Slovenska už cestovné kancelárie ponúkajú dosť širokú ponuku pobytov, na ktorú klienti reflektujú, čiže tie čísla nám v tomto smere určite rastú," zhodnotil Berkes.



Zlepšuje sa podľa neho aj príjazdový cestovný ruch, avšak počty prichádzajúcich turistov zatiaľ nie sú uspokojujúce, za čo môže konflikt v susednej Ukrajine. Cestovné kancelárie zaznamenali v uplynulej letnej i zimnej sezóne veľký záujem o výjazdovú turistiku. Za zimnými športami ľudia išli najmä do Rakúska a Talianska, veľký záujem však podľa Berkesa bol aj o exotické destinácie.



"Tento nárast je asi najzreteľnejší. Je veľký záujem cestovať v zimných mesiacoch do exotických krajín a na to reagujú aj cestovné kancelárie tým, že do ponúk sa dostalo veľké množstvo exotických krajín s možnosťou odletu z Bratislavy," uviedol.



ZCR na valnom zhromaždení popri zhodnotení turistickej sezóny otvoril aj ďalšie témy. Jednou z nich je zamestnanosť v cestovnom ruchu, ktorá podľa Berkesa bola problematická už pred vypuknutím pandémie koronavírusu. "Podporujeme duálne vzdelávanie, chceme prilákať viac žiakov do stredných škôl so zameraním na cestovný ruch. No potrebujeme riešiť problém so zamestnanosťou okamžite a v tomto smere by bolo vhodné otvoriť pracovný trh tretím krajinám," uviedol viceprezident ZCR.



Pomocnú ruku v oblasti vzdelávania a zamestnávania chce podať aj Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR. Podľa ministra Dušana Keketiho (nominant SNS) vláda hľadá možnosti zvyšovania počtu zamestnancov v tomto sektore formou zamestnávania ľudí z tretích krajín. Minister tiež prízvukoval, že rezort chce viac podporovať značku Slovensko doma i vo svete.



"Chceme viac a kvalitnejšie propagovať Slovensko v zahraničí formou Slovakia Travel, chceme podporovať zahraničný turizmus či už formou leteckých, ale aj iných spojení. Chceme zriadiť fond na podporu cestovného ruchu, kde chceme vytypovať, pasportizovať atrakcie v regiónoch a systematicky budovať nové body záujmu pre potencionálnych zahraničných turistov," doplnil Keketi.