Zdanenie alkoholických nápojov sa má zvýšiť, novela je v 2. čítaní

Bratislava 8. novembra (TASR) - Zdanenie alkoholických nápojov by sa malo zvýšiť. Cieľom je zabezpečiť dodatočné zdroje na financovanie základných verejných funkcií štátu, ako sú napríklad vzdelávanie či hmotné zabezpečenie zamestnancov verejného sektora. Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania novelu zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov z dielne OĽANO.



Základná sadzba dane na alkoholický nápoj, ktorým je lieh, by mala vzrásť. Zvýšiť sa má aj znížená sadzba dane na lieh. "Navrhovaná sadzba dane bude aj po zvýšení predstavovať 50 % zo základnej sadzby na alkoholický nápoj, ktorým je lieh," uvádza sa v materiáli.