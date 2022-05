Zdanenie firiem pre protiinflačnú pomoc predstaví vláda budúci týždeň

Bratislava 4. mája (TASR) - Zdanenie vybraných firiem, z ktorého sa vyplatí tzv. protiinflačná pomoc, vláda predstaví budúci týždeň. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády minister financií Igor Matovič (OĽANO).



"Všetci koaliční partneri vedia, z čoho sa budú tieto výdavky kryť. Rozhodli sme sa ich zverejniť až v momente, keď návrh predložíme na vládu," priblížil Matovič.



"Tajomstvom je to preto, lebo nechceme, aby sa niektoré subjekty, ktorých sa zdanenie bude týkať, vopred 'zariadili', a tak ochudobnili štátny rozpočet. (Zariadiť sa) následne, to bude omnoho ťažšie, vopred o tom preto nechceme informovať," dodal minister financií.