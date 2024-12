Zdanenie medzi SR a Moldavskom bude modernejšie upravené

Bratislava 3. decembra (TASR) - Medzinárodná zmluva medzi SR a Moldavskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku bude doplnená o nový protokol. Dôjde tak k modernizácii danej zmluvy bez rozšírenia bilaterálnej základne Slovenska. Vyplýva to z návrhu na uzavretie protokolu medzi týmito dvomi krajinami, s ktorým v utorok súhlasili poslanci Národnej rady (NR) SR.



"Potreba úpravy vyplýva zo zásadných zmien v oblasti medzinárodného zdaňovania, ktoré nastali od roku 2003, keď bola zmluva podpísaná. Účel a predmet protokolu sa zhodujú s účelom a predmetom zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, t. j. vytvorenie právneho rámca pre rozvoj všestranných a vzájomne výhodných hospodárskych vzťahov," špecifikuje predkladacia správa.



Malo by tak dochádzať k efektívnemu zamedzeniu dvojitého zdanenia a eliminácii nadmerného daňového zaťaženia.



Protokol upravuje a dopĺňa zmluvu najmä o vybrané opatrenia akčného plánu týkajúce sa boja proti erózii základov dane a presunu ziskov. Zavádza taktiež nové pojmy a upravuje článok o výmene informácií.



K podpisu samotného protokolu došlo v priebehu septembra za prítomnosti slovenského ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) a ministerky financií Moldavska Victorie Belous. Zo strany Moldavska by tak malo ísť o snahu zintenzívniť svoje kroky v prístupových rokovaniach k Európskej únii.



"Moldavsko sa vzhľadom na ambície musí priblížiť k štandardom, najmä čo sa týka medzinárodného zdaňovania, a hlavne k štandardom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). V spomínanom protokole sme rozširovali uvedené štandardy vo vzťahu k Moldavskej republike," povedal pri septembrovom podpise slovenský minister financií.