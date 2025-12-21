< sekcia Ekonomika
Zdanenie práce v SR je nad priemerom OECD, opiera sa najmä o odvody
Výnos daní z majetku je na Slovensku takmer zanedbateľný.
Autor TASR
Bratislava 21. decembra (TASR) - Zdanenie práce na Slovensku na úrovni 54 % celkových daňových príjmov je nad priemerom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorý v roku 2023 dosahoval 50 %. Zatiaľ čo na Slovensku sa zdanenie práce opiera najmä o zdravotné a sociálne odvody, v rámci krajín OECD sú príjmy rozložené rovnomernejšie medzi odvody a daň z príjmov fyzických osôb. Vyplýva to z aktuálneho vydania publikácie Revenue Statistics, zameranej na zloženie daňových príjmov členských krajín OECD.
Ako ďalej poukázal Inštitút finančnej politiky (IFP) Ministerstva financií (MF) SR, zdanenie spotreby je na Slovensku mierne vyššie než priemer OECD, kým výber dane z príjmov právnických osôb je naopak nižší. Výnos daní z majetku je na Slovensku takmer zanedbateľný.
„Priemer OECD výrazne ovplyvňujú krajiny, ktorých daňový mix sa spolieha na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, čo je typické pre krajiny mimo Európy. V Európe je ale pomerne bežné aj nastavenie, v ktorom najväčšiu časť príjmov tvoria sociálne a zdravotné odvody,“ zhodnotil IFP.
Okrem Slovenska a väčšiny susedných krajín do tejto skupiny podľa inštitútu patria aj Nemecko, Francúzsko či Španielsko. „Najmenej rozšírené sú daňové systémy, v ktorých dominujú príjmy z výberu dane z pridanej hodnoty (DPH) a iných spotrebných daní, ako je to napríklad v Maďarsku, Pobaltí alebo Grécku,“ doplnil IFP.
