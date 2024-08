Zdanenie príjmov z predaja virtuálnej meny by sa mohlo znížiť

Bratislava 27. augusta (TASR) - Zdanenie príjmov fyzických osôb z predaja virtuálnej meny na základe tzv. časového testu by sa mohlo znížiť. Vyplýva to návrhu novely zákona o dani z príjmov, ktorý na rokovanie Národnej rady (NR) SR predložil opozičný poslanec Marián Viskupič (SaS). Pri predaji virtuálnej meny po uplynutí jedného roka od jej nadobudnutia navrhuje príjem zdaňovať sadzbou dane vo výške 7 %. Nadobudnutie účinnosti návrhu zákona sa navrhuje na 1. januára 2025.



"Cieľom predloženého návrhu zákona je znížiť daňové zaťaženie príjmov fyzických osôb z predaja virtuálnej meny na základe tzv. časového testu. Pri predaji virtuálnej meny po uplynutí jedného roka od jej nadobudnutia sa navrhuje príjem zdaňovať sadzbou dane vo výške 7 %. Naopak, v prípade príjmu z predaja virtuálnej meny do jedného roka sa príjmy zahrnú do základu dane (čiastkového základu dane) spolu s ostatnými príjmami," spresnil v dôvodovej správe predkladateľ.



Súčasťou novely zákona je aj v samostatnom článku zmena zákona o zdravotnom poistení, cieľom ktorej je oslobodiť fyzické osoby od povinnosti platenia odvodov na zdravotné poistenie z príjmu z predaja virtuálnej meny, ak virtuálna mena nebola súčasťou ich obchodného majetku. Uvedená výnimka sa teda nebude týkať právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb, ktoré disponujú virtuálnymi menami vo svojom obchodnom majetku.