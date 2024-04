Zdanenie sladených nápojov považuje Mattoni 1873 za diskriminačné

Bratislava 8. apríla (TASR) - Navrhovaná daň zo sladených nápojov je diskriminačné zdanenie jednej špecifickej kategórie potravín a nápojov bez priamych zdravotných benefitov. Spoločnosť Mattoni 1873, výrobca nealkoholických nápojov tak reagovala na navrhované zdanenie tabakových výrobkov a sladených nápojov, ktoré v pondelok ako jedno z konsolidačných opatrení predstavili premiér Robert Fico a minister financií Ladislav Kamenický (obaja Smer-SD).



"Navrhovaná daň zo sladených nápojov je diskriminačné zdanenie jednej špecifickej kategórie potravín a nápojov bez priamych zdravotných benefitov. Je regresívnou daňou, ktorá výrazne viac postihuje obyvateľov z nižších sociálno-ekonomických skupín, ktorí na tejto dani zaplatia väčšiu časť svojich príjmov v porovnaní s lepšie ekonomicky situovanými skupinami obyvateľstva," uviedla spoločnosť Mattoni 1873.



Výrobca nealko nápojov považuje daň zo sladených nápojov za nesprávne opatrenie a návrhom sú v spoločnosti znepokojení. Podľa manažéra spoločnosti Karola Ponesza, ak je cieľom tejto dane zlepšovať zdravie obyvateľov, tak väčší zmysel podľa neho dáva osveta ohľadom zdravotného štýlu. "Ak je cieľom len zvyšovať príjmy do štátneho rozpočtu, je to síce zo strany vlády legitímne, nerozumieme však, prečo práve na úkor sektora sladených nápojov," doplnil Ponesz.



Daň podľa výrobcu nealko nápojov nespravodlivo zaťaží najmä obyvateľov z nižších socioekonomických vrstiev. "Priame dopady tejto dane výrazne viac postihnú menej ekonomicky zabezpečené skupiny, ktoré budú musieť zaplatiť väčšiu časť svojich príjmov," priblížil Ponesz. Doplnil, že návrh dane má potenciál stimulovať cezhraničné nákupy a zvyšovať infláciu, čo podľa neho negatívne ovplyvní domácu ekonomiku.



Zdanenie tabakových výrobkov a sladených nápojov patrí medzi prvé opatrenia na konsolidáciu verejných financií a je na nich dohoda aj vo vládnej koalícii. Platiť by mali od januára 2025. V budúcom roku by mali priniesť rozpočtu 100 miliónov eur.