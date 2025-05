Zdanenie virtuálnych mien by sa malo znížiť, navrhuje SaS

Bratislava 12. mája (TASR) - Príjem z predaja virtuálnej meny po uplynutí jedného roka od jej nadobudnutia by sa mal zdaňovať zníženou sadzbou 7 %. Pri predaji do jedného roka by sa tento príjem zdaňoval rovnako ako ostatné príjmy. Navrhujú to poslanci opozičnej SaS Marián Viskupič a Jana Bittó Cigániková v novele zákona o dani z príjmov, ktorú predložili do Národnej rady (NR) SR.



Súčasťou novely je aj návrh na oslobodenie fyzických osôb od povinnosti platenia odvodov na zdravotné poistenie z príjmu z predaja virtuálnej meny, ak nebola súčasťou ich obchodného majetku.



Predkladatelia pripomenuli, že ich návrh obsahovo vychádza z novely schválenej v roku 2023, ktorou sa menili viaceré pravidlá zákona o dani z príjmov. Časť týchto zmien sa týkala právnej úpravy virtuálnej meny. Kľúčové ustanovenia zákona však boli zrušené ešte v tom istom roku v rámci balíka konsolidačných opatrení, tzv. lex konsolidácia.



„Predložený návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, a to z dôvodu, že v súčasnosti je výber dane z príjmu z kryptomien nulový, resp. veľmi blízky nule a pri atraktívnej daňovej sadzbe budú daňovníci ochotnejšie priznávať túto daň. Predložený návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie,“ avizovali opoziční poslanci.



Účinnosť novely navrhujú od 1. januára 2026.