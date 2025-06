Zdanenie virtuálnych mien sa nezníži, poslanci odmietli novelu SaS

Bratislava 10. júna (TASR) - Príjem z predaja virtuálnej meny po uplynutí jedného roka od jej nadobudnutia sa nebude zdaňovať zníženou sadzbou 7 %. Navrhovali to poslanci opozičnej SaS Marián Viskupič a Jana Bittó Cigániková v novele zákona o dani z príjmov, ktorú Národná rada (NR) SR v utorok neposunula do druhého čítania.



Pri predaji do jedného roka sa mal tento príjem zdaňovať rovnako ako ostatné príjmy. Súčasťou novely bol aj návrh na oslobodenie fyzických osôb od povinnosti platenia odvodov na zdravotné poistenie z príjmu z predaja virtuálnej meny, ak nebola súčasťou ich obchodného majetku.



Predkladatelia pripomenuli, že ich návrh obsahovo vychádzal z novely schválenej ešte v roku 2023, ktorou sa menili viaceré pravidlá zákona o dani z príjmov. Časť týchto zmien sa týkala právnej úpravy virtuálnej meny. Kľúčové ustanovenia zákona však boli zrušené ešte v tom istom roku v rámci balíka konsolidačných opatrení, tzv. lex konsolidácia.



„Predložený návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, a to z dôvodu, že v súčasnosti je výber dane z príjmu z kryptomien nulový, resp. veľmi blízky nule a pri atraktívnej daňovej sadzbe budú daňovníci ochotnejšie priznávať túto daň. Predložený návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie,“ avizovali opoziční poslanci.