Zdanenie výnosov z investovania závisí od viacerých okolností
Výnosy z investícií sú tiež príjmom a podliehajú zdaneniu.
Autor TASR
Bratislava 18. februára (TASR) - Výnosy z investícií sú tiež príjmom a podliehajú zdaneniu. Investovanie do akcií, dlhopisov, podielových fondov, ETF, ale aj zmenky alebo dividendy pritom môžu mať rôzne daňové dôsledky. Závisia od typu aktíva, trvania investície, ale aj emitenta a statusu investora. V súvislosti s blížiacim sa podávaním daňových priznaní na to poukázali odborníci z Across Private Investments.
Pred voľbou investičných nástrojov je preto podľa nich potrebné brať do úvahy nielen finančné ciele investora a riziko, ale aj daňové predpisy. Z daňového hľadiska je pritom najefektívnejšia dlhodobá držba cenných papierov.
Na Slovensku sa zdanenie výnosov z investícií riadi zákonom o dani z príjmov, ale dôležitý je aj zákon o zdravotnom poistení, na základe ktorého niektoré výnosy za rok 2025 podliehajú aj 15 % zdravotnému odvodu. Od roku 2026 to bude dokonca 16 %. „Výnosy z investícií za rok 2025 sa vo všeobecnosti zdaňujú sadzbou 19 %, resp. 25 % v závislosti od výšky príjmu, no pozor, za rok 2026 už bude marginálna sadzba až na úrovni 35 %,“ upozornili odborníci.
Dividendy vyplatené slovenskými spoločnosťami sú zdanené zrážkovou daňou, ak sú zo ziskov za obdobia po roku 2017 a do daňového priznania sa preto už neuvádzajú. Od roku 2026 sa však budú vo výkazoch zrážkovej dane uvádzať informácie o príjemcoch príjmu zdaneného zrážkovou daňou. V prípade podielu na zisku, ktorý vypláca zahraničná spoločnosť osobe, ktorá sa podieľa na jej základnom imaní, je príslušný príjem klasifikovaný ako dividenda a zdaňovaný sadzbou 7 % alebo 10 % podľa toho, z akého je obdobia.
Niektoré výnosy z investovania sú oslobodené od daní a odvodov. Odborníci však upozornili, že neplatí jedno spoločné pravidlo pre všetky aktíva. Investovanie do akcií, dlhopisov, podielových fondov, ETF, ale aj zmenky či zisky z dividend môžu mať rôzne daňové dôsledky v závislosti od typu aktíva, trvania investície a statusu investora. Okrem toho treba brať do úvahy aj emitenta, jeho domicil či konkrétny typ výnosu.
„Zdaňovanie investícií sa priebežne mení a vyvíja. Investor, ktorý nepozná aktuálne pravidlá, môže zbytočne zaplatiť viac, než je potrebné, alebo naopak odviesť daň nesprávne, čo môže viesť k nepríjemným komplikáciám. Preto odporúčame, aby si investori vopred preverili nielen platné daňové sadzby, ale aj spôsob zdaňovania výnosov vo svojom konkrétnom prípade - s ohľadom na štruktúru portfólia aj ďalšie individuálne okolnosti,“ konštatoval Chief Investments Officer spoločnosti Andrej Rajčány.
Z daňového hľadiska je podľa neho dobré zvážiť niekoľko stratégií, ktoré môžu minimalizovať daňové zaťaženie. Jednou z ciest je dlhodobé držanie investícií. Cenné papiere, ktoré sa držia viac ako jeden rok a sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, sú často oslobodené od dane z príjmu pri predaji. Ak je tento prístup správne riadený, na kapitálové zisky sa v takomto prípade nebude vzťahovať daň. Jedným z takýchto daňovo efektívnych prístupov je dlhodobé investovanie do ETF alebo ich ekvivalentov, priblížili odborníci. Základ dane pri investovaní je v mnohých prípadoch možné znížiť aj o zdravotné odvody.
