Zdechovský: Obavy zo znepokojujúcich správ o fondoch po misii nezmizli

Bratislava 28. mája (TASR) - Na konci misie musím priznať, že naše obavy v súvislosti so znepokojujúcimi správami o údajnom zneužívaní fondov Európskej únie a porušovaní pravidiel úplne nezmizli, vyhlásil v stredu na tlačovej konferencii v Bratislave vedúci delegácie Výboru Európskeho parlamentu (EP) pre kontrolu rozpočtu (CONT) Tomáš Zdechovský (ČR).



Návštevu europoslancov podnietili podľa neho aj správy o možnom porušovaní pravidiel osobami spájanými so slovenskou vládou. „Na konci našej misie musím priznať, že naše obavy úplne nezmizli,“ vyhlásil Zdechovský.



Zistenia z misie plánujú poslanci EP po návšteve Slovenska oznámiť ostatným europoslancom. „Rozhodneme sa, ako budeme postupovať. Dovoľte mi však uistiť vás, že EP využije všetky svoje prostriedky na ochranu peňazí daňových poplatníkov EÚ, aby sa mohli minúť v prospech Slovenska a jeho občanov,“ spresnil. Podľa neho si delegácia nesie so sebou množstvo materiálu, ktorý bude potrebné dôkladne zanalyzovať.



Osoby, ktoré neprávom získali peniaze z európskych zdrojov, budú prostriedky podľa neho musieť vrátiť a byť riadne vyšetrené. Poznamenal však, že v súčasnosti nehrozí, že by tieto peniaze boli Slovensku odobrané.



Počas uplynulých troch dní delegácia podľa Zdechovského viedla dôkladné a otvorené diskusie s rôznymi zainteresovanými stranami vrátane vnútroštátnych orgánov zodpovedných za zabezpečenie riadneho využívania fondov EÚ. Stretli sa aj s členmi vlády, poslancami Národnej rady SR, novinármi a so zástupcami občianskej spoločnosti.







Fondy EÚ sú podľa jeho slov určené na financovanie dlhodobých investícií, ktoré pomôžu krajine stať sa odolnejšou, konkurencieschopnejšou a lepšie pripravenou na budúce výzvy.



Spomenul napríklad aj situáciu v súvislosti s rómskymi komunitami. Podľa neho veľmi často existuje nesúlad medzi financovaním programov pre rómsku komunitu, ktorých účel je sporný. „Peniaze EÚ by mali smerovať tam, kde to je potrebné,“ poznamenal Zdechovský. Europoslancov podľa jeho slov zaujímal aj zánik Národnej kriminálnej agentúry a Špeciálnej prokuratúry.



Ďalší člen delegácie Michal Wiezik (SR) sa podľa jeho slov plne stotožňuje so stanoviskom, ktoré predstavil vedúci misie. „Neodchádzame zo SR, že je všetko v poriadku... Môj pocit je, že tá situácia je naozaj vážna a čelíme tu systémovému zneužívaniu eurofondov.“ Pochybnosti podľa neho prináša aj činnosť Pôdohospodárskej platobnej agentúry, napríklad v súvislosti s kauzou haciendy.



Štvorčlenná europarlamentná delegácia bola na Slovensku na trojdňovej návšteve od pondelka (26. 5.). Cieľom bolo preskúmať čerpanie európskych peňazí. Delegáciu viedol Čech Zdechovský a jej súčasťou boli aj europoslanci Wiezik, Ondřej Knotek (ČR) a Daniel Freund (Nemecko).