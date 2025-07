Zdechovský predstavil kritickú správu z kontrolnej misie na Slovensku

Brusel 15. júla (TASR) - V utorok doobeda boli na pôde Európskeho parlamentu (EP) prezentované dve správy o Slovensku. Vo Výbore EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) bola odprezentovaná správa parlamentnej delegácie, ktorá na Slovensku preverovala stav právneho štátu, a na Výbore EP pre kontrolu rozpočtu (CONT) odznela správa zameraná na kontrolu čerpania fondov EÚ na Slovensku. Obe správy boli kritické, informuje spravodajca TASR.



Český europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), člen Výboru CONT, pre TASR potvrdil, že predstavil záverečnú správu z misie, ktorá sa uskutočnila na konci mája na Slovensku. Cieľom delegácie, ktorú viedol, bolo preveriť ochranu finančných záujmov EÚ a celkový stav právneho štátu a fungovanie kontrolných inštitúcií.



Zdechovský uviedol, že mnohí poslanci už situáciu poznali, lebo správa bola odprezentovaná aj pri iných rokovaniach. Kritický bol k správe len člen delegácie Ondřej Knotek (ANO) z frakcie Patrioti pre Európu, ale podľa Zdechovského je politický súhlas väčšiny europarlamentu so zisteniami správy a aj zhoda na tom, že na jeseň prebehne ďalšie zasadnutie k situácii na Slovensku.



Poslanec potvrdil, že Európska prokuratúra (EPPO) a Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) aj na základe mapy podnetov, ktorú jeho kancelária zostavila po misii na Slovensku, začali vyšetrovať viaceré prípady možného zneužitia eurofondov, k starším prípadom získali nových svedkov či informačné podklady.



„Budeme informovaní o výsledku, ale až na konci vyšetrovania. Mnohé podnety zapadli do mozaiky, ktorú už európsky prokurátor a OLAF mali,“ vysvetlil. Dodal, že aj v utorok doobeda dostal viacero SMS správ zo Slovenska, od ľudí z Poľnohospodárskej platobnej agentúry (PPA) či ministerstva pôdohospodárstva, že chcú vedieť, kedy sa situácia začne riešiť, lebo teraz je kontrola čerpania eurofondov „čiastočne paralyzovaná“.



„Stretli sme sa nielen s administratívnymi zlyhaniami, ale aj s politicky nepriateľským prostredím voči akejkoľvek forme kontroly, občianskej spoločnosti aj médiám,“ uvádza sa v Zdechovského správe. Tá za kľúčové zistenia považuje oslabenie právneho štátu, keď zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry viedlo k dramatickému prepadu počtu obžalôb za závažné hospodárske trestné činy (v roku 2025 boli podané iba dve, oproti skorším 120 - 150 ročne).



Správa kritizuje aj nepriateľské prostredie voči občianskej spoločnosti a médiám, keď mimovládne organizácie čelia administratívnemu šikanovaniu, diskreditačným kampaniam, zamedzovaniu prístupu k informáciám a investigatívni novinári hlásia zastrašovanie pri overovaní faktov o zneužití eurofondov, napríklad na výstavbu penziónov financovaných z EÚ.



Podľa Zdechovského došlo aj k zlyhaniu PPA, keď agentúra nevyužíva systém ARACHNE odporúčaný Európskou komisiou na vypátranie podvodov, kontroly sú buď nefunkčné, alebo chýbajú, a tak dochádza k zneužívaniu dotácií.



Poslanec spomenul aj neefektívne financovanie rómskych projektov, keď boli prípady, že zástupcovia komunity boli vylúčení z plánovania, a projekty ako „Rómsky mediálny dom“ nezodpovedajú potrebám v oblasti bývania, práce či vzdelávania.



Vo Výbore CONT uviedol, že ním vedená delegácia sa stala terčom bezprecedentného tlaku a on sám bol nútený prijať policajnú ochranu.



Správa obsahuje aj pozitívne body, napríklad, že realizácia míľnikov plánu obnovy prebieha v súlade s plánom alebo že ministerstvo investícií preukázalo odbornú úroveň a ochotu k spolupráci.





















