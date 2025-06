Zdechovský: Väčšina podnetov o zneužívaní dotácií je z rezortu Takáča

Praha/Brusel 27. júna (TASR) - Český europoslanec Tomáš Zdechovský podľa svojich slov nemôže akceptovať, že na Slovensku dochádzalo a zrejme stále dochádza k zneužívaniu európskych peňazí, ktoré boli určené pre malých a stredných farmárov. Na kritiku slovenského ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Smer-SD), týkajúcu sa podnetov podaných na európske úrady, reagoval, že väčšina z nich pochádzala priamo z jeho rezortu. Pre server Seznam Zprávy v piatok uviedol, že Takáč okolo seba len „zbytočne kope“, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



„Nemôžem akceptovať, že na Slovensku dochádzalo a, bohužiaľ, najskôr aj stále dochádza k systematickému rozkrádaniu peňazí, ktoré mali slúžiť malým a stredným farmárom na ich podporu a stabilitu. Namiesto toho zamierili k pár vyvoleným, ktorí boli napojení na slovenskú pôdohospodársku agentúru,“ reagoval na slová Takáča český europoslanec. Dodal, že nezastupuje záujmy ČR, ale európskych občanov.



Takáč v piatok Zdechovského kritizoval. Jeho vyjadrenia podľa ministra znevažujú SR, jej občanov a verejné inštitúcie a europoslanec si vraj svojimi aktivitami len napĺňa osobné ambície. Kritizoval aj podnety, ktoré Zdechovský po návšteve SR podal pre podozrenie zo zneužitia európskych peňazí. „Hovoriť dnes o viac ako 2000 vyzbieraných podnetoch, z ktorých si pán Zdechovský nevieme ako vyberá viac ako 300, je len pokus o vlastnú dôležitosť a absolútna spoločenská nezodpovednosť nehodná europoslanca,“ zdôraznil Takáč.



Podľa Zdechovského však najviac podnetov ku kontrole prišlo práve z Takáčovho ministerstva. „Ak by sme nemali práve tieto podnety, nemohli by sme dôjsť k žiadnemu úsudku. Očividne je ale rozčúlenie ľudí z kradnutia fondov veľké. Vďaka nemu sme získali dôveryhodné dôkazy o tom, že skutočne dochádza k zneužívaniu európskych peňazí,“ podotkol český europoslanec.



Dodal, že v priebehu mesiaca dostal od slovenských občanov asi 2000 podnetov, pričom pri mnohých sa ukázalo, že k nim nie je dostatok informácií. Pri 320 z nich však podľa neho existujú jednoznačné dôkazy vrátane nahratých rozhovorov farmárov so zamestnancami Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), ktorí od farmárov za sprostredkovanie dotácie chceli päť až 25 percent z celkovej sumy.



Zdechovský pripomenul, že sa na Slovensku s Takáčom stretol a zhodli sa na tom, že problémy je potrebné napraviť. „On, bohužiaľ, nepochopil, že moja cesta na Slovensko nie je v žiadnom politickom záujme, ja si kariéru na Slovensku budovať nepotrebujem. Pán minister okolo seba len zbytočne kope,“ citoval Zdechovského server Seznam Zprávy.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)