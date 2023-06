ZDE:Novela o energetike otvorí dvere špekulatívnym dodávateľom energií

Bratislava 13. júna (TASR) - Zmena povinnosti nákupu elektriny a plynu pre regulovaných odberateľov energií môže namiesto lepších podmienok pre odberateľov otvoriť dvere špekulatívnym dodávateľom. V utorok na to upozornilo Združenie dodávateľov energií (ZDE), podľa ktorého budú musieť dodávatelia energií nakupovať energiu rok dopredu, a to aj s rizikom, že ich zákazník napokon odíde k inému dodávateľovi. Novelu zákona o energetike by mali poslanci prerokovať na aktuálnej schôdzi parlamentu.



"Táto novela obsahuje viaceré zásadné zmeny, ktoré sa idú prijať bez relevantnej odbornej diskusie či pripomienkového konania. Viaceré z nich môžu znamenať odchod dodávateľov z trhu, respektíve príchod tých špekulatívnych," upozornila predsedníčka výkonnej rady ZDE Jana Ambrošová.



Zákon totiž navrhuje, aby sa odberatelia z regulovaných segmentov, napríklad malých firiem mohli rozhodnúť o prechode medzi regulovanou a neregulovanou cenou a zmene dodávateľa nie do 31. marca, ako doteraz, ale až do 30. novembra. "Pritom už na konci septembra musí mať obchodník podľa platnej legislatívy nakúpenú všetku elektrinu a plyn pre zazmluvnených odberateľov, keďže na základe toho pre nich regulačný úrad schvaľuje cenníkovú cenu. Po novom takíto zákazníci budú môcť ešte aj potom odísť k inému dodávateľovi," priblížila Ambrošová. V praxi to bude znamenať, že dodávatelia budú musieť nakupovať pre existujúcich klientov napríklad elektrinu na rok 2025 v období október 2023 až september 2024, ich odberatelia však budú môcť ešte v novembri 2024 odísť k inému dodávateľovi.



Takéto zmeny podľa ZDE rozvracajú trh s energiami na Slovensku, keďže obchodníci nebudú vedieť, aký objem elektriny nakúpenej pre zazmluvnených odberateľov, títo aj reálne odoberú. To vytvorí priestor pre príchod špekulatívnych dodávateľov, ktorí zoberú zákazníkov od stabilných dodávateľov.



Novela dodávateľom okrem iného nepriamo určuje aj to, ako majú nakupovať pre neregulovaných zákazníkov. Ak doteraz mohli odberatelia profitovať z toho, že dodávateľ pre nich nakupuje na dennom trhu viac vtedy, keď sú ceny nízke, teraz budú preukazovať zazmluvnenie až 80 % elektriny vopred. Túto výhodu teraz stratia a ponuky sa budú podľa ZDE líšiť málo, ak vôbec.



Novela zároveň upravuje aj pravidlá pre kompenzačné mechanizmy pre ceny energií, ktoré vypláca štát dodávateľom v rámci pomoci firmám či samosprávam. Združenie upozornilo, že vláda v pondelok (12. 6.) schválila nariadenia vypracované ministerstvom hospodárstva, ktoré aj na základe odbornej diskusie upravujú tieto mechanizmy. "Poslanecký návrh je teda nadbytočný," upozornila Ambrošová.