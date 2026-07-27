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Ždiar: Začali s výstavbou ďalšieho úseku cyklotrasy Cesty okolo Tatier
Cyklochodník vedie vedľa medzinárodnej cesty I. triedy I/66.
Autor TASR
Ždiar 27. júla (TASR) - V obci Ždiar v okrese Poprad začali s výstavbou ďalšieho úseku cyklotrasy v rámci cezhraničného projektu „Cesta okolo Tatier“. Podpredseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Štefan Bieľak informoval, že ide o úsek od Strednice po odbočku na Osturňu v dĺžke takmer 1,6 kilometra.
Cyklochodník vedie vedľa medzinárodnej cesty I. triedy I/66. Samostatná trasa, široká tri metre, je s asfaltovým povrchom. Ráta sa aj s niekoľkými priepustami a celoplošným odvodnením.
„Obec Ždiar získala financie na výstavbu tejto cyklotrasy z takzvaných župných fondov Európskej únie. O výbere projektu rozhodla Rada partnerstva PSK po dohode partnerov v tomto regióne na základe Integrovanej územnej stratégie PSK na roky 2021-2027 v rámci podpory výstavby takzvanej kostrovej siete cyklotrás PSK,“ uviedol Bieľak.
Výška nenávratného finančného príspevku je v celkovej výške takmer 1,6 milióna eur. Samospráva financuje projekt na úrovni osem percent z celkových oprávnených výdavkov. „Výdavky na stavebné práce boli projektantmi plánované vo výške viac ako 1,46 milióna eur, avšak po verejnom obstarávaní obec uzavrela zmluvu so zhotoviteľom na niečo cez 1,1 milióna eur,“ dodal Bieľak.
Táto cyklotrasa je súčasťou veľkého slovensko-poľského produktu cestovného ruchu „Cesta okolo Tatier“. Stavebné práce majú trvať 12 mesiacov. Podpredseda kraja však verí, že podstatnú časť projektu sa podarí zrealizovať ešte do konca tohto roka.
Cyklochodník vedie vedľa medzinárodnej cesty I. triedy I/66. Samostatná trasa, široká tri metre, je s asfaltovým povrchom. Ráta sa aj s niekoľkými priepustami a celoplošným odvodnením.
„Obec Ždiar získala financie na výstavbu tejto cyklotrasy z takzvaných župných fondov Európskej únie. O výbere projektu rozhodla Rada partnerstva PSK po dohode partnerov v tomto regióne na základe Integrovanej územnej stratégie PSK na roky 2021-2027 v rámci podpory výstavby takzvanej kostrovej siete cyklotrás PSK,“ uviedol Bieľak.
Výška nenávratného finančného príspevku je v celkovej výške takmer 1,6 milióna eur. Samospráva financuje projekt na úrovni osem percent z celkových oprávnených výdavkov. „Výdavky na stavebné práce boli projektantmi plánované vo výške viac ako 1,46 milióna eur, avšak po verejnom obstarávaní obec uzavrela zmluvu so zhotoviteľom na niečo cez 1,1 milióna eur,“ dodal Bieľak.
Táto cyklotrasa je súčasťou veľkého slovensko-poľského produktu cestovného ruchu „Cesta okolo Tatier“. Stavebné práce majú trvať 12 mesiacov. Podpredseda kraja však verí, že podstatnú časť projektu sa podarí zrealizovať ešte do konca tohto roka.