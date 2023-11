Zdieľanie ciest v Európe: „Uhni mi z cesty!“

Špecifické znaky cyklistiky



V Európe pravidelne bicykluje o niečo menej žien ako mužov: (20 % vs. 25 %; 17 % vs. 21 %). V prípade príležitostnej jazdy na bicykli je však rozdiel menší (38 % oproti 41 %; 52 % vs. 56 %).



Pocit bezpečnosti pri jazde na bicykli, ktorý je dôležitým faktorom rozvoja cyklistiky, sa v jednotlivých krajinách výrazne líši. Zatiaľ čo v priemere v Európe sa 80 % cyklistov cíti bezpečne, keď cestujú na bicykli, tento podiel klesá z 93 % u Holanďanov na 64 % u Slovákov a dokonca na 60 % u Francúzov (rozdiel 33 bodov!). Tí sa zároveň cítia najmenej bezpečne spomedzi občanov 11 skúmaných krajín.



Nosenie prilby

Nosenie cyklistických prilieb dospelými nie je povinné v žiadnej z krajín zahrnutých do prieskumu, s výnimkou Španielska, kde sa v mestských oblastiach odporúča a mimo nich je povinné. V Európe ho často nosí 28 % pravidelných cyklistov (30 %) ; Najviac ich nosia britskí (60 %) a španielski (51 %) cyklisti a najmenej holandskí (8 %).



Mŕtve uhly

V mestských oblastiach sú cyklisti veľmi často vystavení mimoriadnemu riziku v dôsledku nesprávneho posúdenia mŕtveho uhla vodičmi ťažkých vozidiel (nákladné vozidlá, autobusy, autokary) alebo cyklistami. Avšak 52 % (52 %) cyklistov stále tvrdí, že predbiehajú autobus alebo nákladné vozidlo sprava, hoci si myslia, že dávajú pozor na mŕtvy uhol.



Jazda v noci bez svetiel

Pri jazde na bicykli v noci musíte byť dobre viditeľní, aby ste zaistili svoju bezpečnosť a neprekvapili ostatných účastníkov cestnej premávky. Toto základné bezpečnostné opatrenie stále zanedbáva 28 % pravidelných cyklistov v Európe (16 %).

Bratislava 17. novembra (OTS) - Nadácia VINCI Autoroutes zverejňuje výsledky 3. ročníka prieskumu „Zdieľanie ciest“. V nadväznosti na Barometer zodpovedného jazdenia sa tento prieskum, ktorý uskutočnila agentúra Ipsos, zameriava konkrétne na správanie Európanov v súvislosti so súbežným využívaním rôznych druhov dopravy. Koľko pozornosti venujú ostatným účastníkom cestnej premávky, či už sú to vodiči motorových vozidiel, motocyklisti, cyklisti alebo chodci? Do akej miery dodržiavajú pravidlá zdieľania ciest? Ovplyvňujú ich správanie rôzne spôsoby dopravy, ktoré používajú? Odpovede 12 400 Európanov vrátane 2 400 z Francúzska dokazujú, že je potrebné, aby si všetci účastníci cestnej premávky uvedomili potrebu rešpektovať ostatných a pravidlá, aby mohli na cestách žiť v harmónii.(Výsledky Slovenska sú v zátvorke)Auto je v Európe najčastejším spôsobom dopravy. Európania tiež radi využívajú aktívne spôsoby dopravy na svoje každodenné cesty. 66 % z nich sa pravidelne presúva pešo, (70 % Slovákov), a 22 % (pravidelne oproti roku 2022) pravidelne používa bicykel (19 %). Ďalších 8 % pravidelne používa dvojkolesové motorové vozidlo (2 %) a 4 % kolobežku alebo hoverboard (3 %).Nie je prekvapením, že najčastejšie jazdia na bicykli Holanďania (58 %), pred Belgičanmi (28 %), Poliakmi (27 %) a Nemcami (26 %). Francúzi sú na rovnakom 8. mieste s Grékmi (z 11 skúmaných európskych krajín) (13 %), tesne pred Britmi (10 %) a Španielmi (9 %).Najviac chodia pešo Španieli (78 %) a najmenej Belgičania (50 %).Rôznorodosť druhov dopravy (autá, dvojkolesové motorové vozidlá, bicykle, chôdza) a vývoj ich podielu v obmedzenom verejnom priestore spôsobujú, že koexistencia rôznych účastníkov cestnej premávky je zložitá a často ťažká.Táto obava môže súvisieť sTakto sa vyjadrilo 93 % z nich. (94 %), a konkrétnejšie:- 92 % vodičov motorových vozidiel (93 %),- 88 % pravidelných cyklistov (95 %),- 87 % motocyklistov (83 %).Chodcov výrazne ovplyvňujú aj riziká, ktoré podstupujú ostatní účastníci cestnej premávky. Napríklad 89 % sa obáva, že vodič nezastaví, aby ich pustil, keď sú na priechode pre chodcov (84 %).účastníci cestnej premávky: Súhlasí s tým 84 % vodičov motorových vozidiel (86 %), 82 % motocyklistov (81 %) a 78 % cyklistov (87 %).Plánovanie miest a ciest musí zabezpečiť harmonickú koexistenciu rôznych druhov dopravy a zároveň sa prispôsobiť zmenám v mobilite. Aj v obmedzenom prostredí je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa rešpektovali priestory vyhradené pre najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky. Nedostatok miesta, hustota premávky alebo jednoducho snaha o väčšiu bezpečnosť sú však dôvody, prečo sa zasahuje do priestorov vyhradených pre ostatných účastníkov cestnej premávky aj za cenu ich ohrozenia. Každý typ účastníka cestnej premávky má svoje vlastné nevhodné správanie:Chodníky sú priestory určené pre chodcov. Motocyklisti a cyklisti však majú silnú tendenciu využívať ich na parkovanie (61 % motocyklistov; 52 %) alebo na jazdu (45 % motocyklistov; 30 % a 72 % pravidelných cyklistov; 80 %). Toto zneužívanie priestoru predstavuje nebezpečenstvo pre chodcov, z ktorých 64 % uviedlo, že ich pri chôdzi po chodníku už otrel bicykel, kolobežka alebo hoverboard (47 %).Zatiaľ čo cyklistické pruhy sú vyhradené výlučne pre cyklistov, aby im umožnili umiestniť sa pred vozidlami na svetelnej križovatke, aby lepšie videli a boli videní, 57 % motocyklistov (45 %) a 26 % vodičov motorových vozidiel (18 %) pripúšťa, že tam zastavujú. Cyklotrasy zneužívajú aj vodiči dvojkolesových a motorových vozidiel: 50 % motocyklistov priznáva, že ich používa (22 %) a 18 % motoristov ich používa na zastavenie alebo parkovanie (8 %).Vodiči často vnímajú tieto praktiky ako neškodné, ale ich voľnosť v dodržiavaní pravidiel cestnej premávky môže mať vážne následky pre zraniteľných účastníkov cestnej premávky. Napríklad 32 % vodičov motorových vozidiel priznáva pravidelné dvojradové parkovanie (34 %), 21 % priznáva využívanie pruhov pre autobusy (16 %), 14 % priznáva využívanie miest vyhradených pre osoby so zdravotným postihnutím (9 %) a 15 % využíva miesta vyhradené pre elektrické vozidlá (6 %). Ďalším znakom bezohľadnosti voči cyklistom je, že 36 % motoristov priznáva, že otvára dvere svojho auta bez toho, aby sa presvedčili, či sú v blízkosti (28 %).Napriek tomu, žea príčin mnohých nehôd, viac ako polovica vodičov motorových vozidiel, motocyklistov a chodcov telefonuje počas jazdy alebo chôdze:- 66 % vodičov motorových vozidiel (68 %),- 57 % chodcov (54 %),- 50 % pravidelných motocyklistov (38 %),- 34 % pravidelných cyklistov (29 %).pre vás a ostatných účastníkov cestnej premávky. Tento priestupok je však všeobecne akceptovaný vodičmi, cyklistami aj chodcami. Teda:- 63 % vodičov priznáva, že jazdí na oranžovú alebo červenú (53 %);- 37 % pravidelných cyklistov priznáva, že jazdí na bicykli aj v situáciách, keď na to nemajú oprávnenie na základe dopravného značenia (20 %);- 56 % chodcov priznáva, že prechádza cez priechod pre chodcov, keď pre nich svieti červená (32 %) a 85 % z nich priznáva, že niekedy prechádzajú mimo chránených priechodov (82%).O prevládajúcom individualizme a ľahostajnosti voči ostatným účastníkom cestnej premávky svedčí aj skutočnosť, že viac ako každý druhý vodič (52 %; 45 %)pri predbiehaní alebo zmene smeru jazdy.Vedieť sa vžiť do situácie druhej osoby a pochopiť jej obmedzenia a zraniteľnosť je jednou z výhod používania viacerých druhov dopravy. 63 % európskych vodičov používa aspoň jeden druh dopravy okrem chôdze – dvojkolesové motorové vozidlá, bicykle, kolobežky atď., … - (75 % Slovákov, 85 % Holanďanov a 39 % Britov). 73 % týchto „používateľov viacerých dopravných prostriedkov“ však tvrdí, že sú opatrnejší voči ostatným na ceste (kontrolujú mŕtve uhly, rešpektujú cyklistické pruhy a miesta vyhradené pre osoby so zdravotným postihnutím, sú ostražití pri otváraní dverí auta atď.). (92 %).Spomedzi vodičov motorových vozidiel, ktorí pravidelne jazdia aj na bicykli, je 39 % presvedčených, že lepšie dodržiavajú dopravné značky, ako keď jazdia autom (34 %) a 64 % si myslí, že cesta na bicykli si vyžaduje väčšiu pozornosť ako cesta autom (57 %).