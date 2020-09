SaS bude pri otázke zlučovania odvodov požadovať analýzu

Bratislava 28. septembra (TASR) - Vládna strana SaS bude pri otázke možného zlúčenia zdravotných a sociálnych odvodov požadovať analýzu. Pre TASR to uviedol hovorca strany Ondrej Šprlák.



V programovom vyhlásení vlády (PVV) sa píše, že ak súčasný systém zdravotných poisťovní po analýze nebude prinášať hodnotu pre pacienta a dosahovanie zdravotných celospoločenských cieľov, vláda zváži zavedenie unitárneho systému zdravotného poistenia. "Z toho dôvodu budeme v zmysle PVV požadovať najskôr spomínanú analýzu," povedal Šprlák.



Strana Hlas-SD si zase myslí, že pre Slovensko bude lepšie, ak sa premiér Igor Matovič (OĽANO) nebude púšťať do žiadnych reforiem. "Pri jeho amaterizme je vopred jasné, že každý pokus o reformu sa skončí katastrofálne," reagovala pre TASR hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.



Denník N v piatok informoval, že premiér Matovič hovorí o možnom zlúčení výberu zdravotného a sociálneho poistenia a zavedení jedného sociálno–zdravotného odvodu. „Do detailov to ešte rozpracované nemáme, táto filozofia je ale podľa mňa správna – aby sme čo najviac zjednodušili ľuďom život. Občan by zaplatil jeden odvod a ten sa potom rozdelí,“ uviedol pre denník predseda parlamentného klubu OĽANO Michal Šipoš s tým, že v klube by s podporou návrhu nemal byť problém.