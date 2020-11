Slováci programujú nemocničný systém, ktorý urýchli liečbu pacientov

Bratislava 4. novembra (TASR) – Slovenskí programátori a IT špecialisti pracujú na výrobe komplexného nemocničného systému, ktorý má pomôcť nemocniciam po celom svete zlepšiť zdravotnú starostlivosť o pacientov. Lekárom má umožniť rýchlejšiu organizáciu a koordináciu, pacientom skrátiť čakacie lehoty. Vďaka mobilnej aplikácii budú tiež informovaní o svojej diagnóze, liečbe i hospitalizácii. Systém by mal byť v pilotnej verzii dostupný koncom budúceho roka.



Spoločnosť Siemens Healthineers bola od začiatku rozhodnutá vyvíjať produkt na Slovensku. „Zavážili hlavne veľmi pozitívne skúsenosti zo spolupráce z minulosti, výborná kvalita našich softvérových inžinierov a určite aj konkurencieschopná cenová ponuka,“ povedal pre TASR Alexander Biháry zo Siemens Healhineers Slovensko. Slovenskí programátori budú komunikovať s tímom v Nemecku, a tiež budú v kontakte so zdravotníckymi zariadeniami. „Potrebujeme analyzovať fungovanie a procesy v danej nemocnici, máme záujem o anonymizované dáta, ktoré sú generované v systémoch nemocnice a na základe toho pripravíme verziu do pilotnej prevádzky," doplnil.



Systém bude fungovať na báze umelej inteligencie a jeho úlohou bude integrovať rôzne dátové zdroje v nemocnici. „Od tzv. HIS (hospital information system), cez plánovanie práce pre nemocničný personál, manažment prevozu pacientov, manažment postelí, operačných sál, zariadení, až po moderné systémy ako je napr. RTLS, ktorý poskytuje informácie o aktuálnej lokácii pacienta,“ spresnil Biháry. Na základe dát bude systém vizualizovať, čo sa v nemocnici deje, vytvárať predikcie možných problémových situácií a ponúkať alternatívy ich riešenia.



Mal by pomôcť efektívnejšie využívať existujúce zdroje a kapacity, čo urýchli najmä liečbu pacienta. Znížiť by sa mala dĺžka pobytu na jednotke intenzívnej starostlivosti, na pooperačnej izbe, ako aj celková dĺžka pobytu v nemocnici. Výhody systému majú pocítiť pacienti aj na znížených čakacích dobách, napríklad na urgentnom prijme. „Chceme, aby mal pacient informáciu, čo sa s ním bude diať od momentu, ako vstúpi do nemocnice. V každej chvíli bude pacientovi jasné, aké vyšetrenia a zákroky ho ešte čakajú a kedy sa predpokladá, že bude môcť ísť domov,“ vysvetlil Biháry. Lekár by tiež mal vedieť cez aplikáciu priamo komunikovať s pacientom.



Lekárom a nemocničnému personálu má systém umožniť lepšiu organizáciu práce a optimalizáciu činností, napríklad pri objednávaní pacientov či plánovaní služieb a operácií. Vďaka lepšej koordinácii tímov a zdrojov má byť pracovné prostredie pre zamestnancov predvídateľnejšie, zníži sa tiež čas potrebný na stanovenie diagnózy.