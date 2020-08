Zdravotná poisťovňa Union bojuje o klienta viacerými benefitm

Bratislava 11. augusta (TASR) – Zdravotná poisťovňa Union sa uchádza o priazeň klientov počas prepoisťovacej kampane viacerými benefitmi. Tvrdí, že v ich ponuke patrí dlhodobo k lídrom na trhu zdravotného poistenia. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa súkromnej zdravotnej poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová, poistencom poskytujú benefity, ktoré reálne šetria ich peniaze a zlepšujú ich zdravie.



„Podmienky ich využitia sú transparentné a jednoduché. Najvyššou prioritou je pritom zabezpečiť čo najkvalitnejšiu a najdostupnejšiu zdravotnú starostlivosť pre poistencov," komentovala.



Zdôraznila, že ako prvá zdravotná poisťovňa priniesli benefit 100 eur na zuby. V rámci neho prispieva Zdravotná poisťovňa na zubné ošetrenie a dentálnu hygienu deťom aj dospelým. Tento benefit je možné využiť bez obmedzenia, a to jednorazovo alebo postupne v ľubovoľnom období.



„Ak dávame 100 eur na zuby, tak tam nie sú žiadne hviezdičky alebo poznámky pod čiarou – jednoducho každý má tú svoju stovku," povedala.



Union sa podľa hovorkyne zameriava aj na mladé rodiny s malými deťmi a hradia služby pôrodných asistentiek. Poskytuje príspevok vo výške 30 eur na nákup novorodeneckých potrieb, prispieva aj na kurz plávania s bábätkami a zapožičiava monitor dychu s bezplatnou inštaláciou priamo doma.



Union tvrdí, že má najširšiu zmluvnú sieť lekárov či to, že má najkratšie čakacie doby na operácie a na vyšetrenia magnetickej rezonancie a CT prístrojov. Prepláca 95 percent žiadostí o lieky na výnimky a hradí napríklad inovatívnu rádionuklidovú liečbu rakoviny. Prispieva aj na rôzne nepovinné očkovania. Ponúka príspevok na test potravinovej intolerancie a poistencom nad 50 rokov možnosť bezplatne absolvovať test mentálneho zdravia.



Rovnako v rámci spojenia zdravotnej a komerčnej poisťovne poskytuje poistencom zľavy na rôzne produkty.



Zmeniť zdravotnú poisťovňu môžu poistenci len raz ročne, a to vždy do konca septembra.