Zdravotná turistika ochorela, keďže pacienti si strážia výdavky

Budapešť 4. marca (TASR) - Zubná ambulancia Attilu Knotta v Maďarsku zíva prázdnotou. Cudzinci, ktorí vyhľadávajú nižšie ceny za ošetrenie, neprichádzajú. Najskôr ich zastavila pandémia ochorenia COVID-19 a teraz kríza životných nákladov. Takzvaná zdravotná turistika sa tak stále nezotavila, ani po zrušení pandemických cestovných obmedzení. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Ľudia sú opatrnejší, pokiaľ ide o výdavky, posťažoval sa Knott. "Dvakrát si rozmyslia, či minú veľké peniaze naraz na niečo ako zubné ošetrenie," skonštatoval.



Knott mal pritom v pláne otvoriť nové zdravotnícke zariadenie v marci 2020, aby obslúžil viac pacientov, ktorí hľadajú v Maďarsku nižšie ceny ako doma. Teraz, keď počet pacientov klesol na polovicu z približne 600 mesačne pred vypuknutím ochorenia COVID-19, uvažuje o rozšírení služieb o kolonoskopiu a náhrady kolena.



Cestovanie do zahraničia na kliniky v krajinách ako Maďarsko či Turecko už roky využívajú pacienti z Británie a iných bohatších európskych štátov, ktorí čelia dlhým čakacím lehotám a vysokým cenám za zubné a lekárske zákroky doma.



Prevádzkovatelia ambulancií v Maďarsku dúfali, že sa k nim rýchlo vrátia po zrušení blokád. Ale inflácia poháňaná prudko rastúcimi cenami energií a potravín od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 spôsobila, že ľudia majú málo peňazí nazvyš, najmä na kozmetické procedúry.



Vzhľadom na to, že Maďarsko hraničí s Ukrajinou, sú cudzinci opatrní pri cestách do tejto časti Európy, pripomenul Knott. Väčšina jeho pacientov pochádzala z Británie a Islandu a menšia časť zo severských krajín a Francúzska.



Aj zdražovanie leteniek a dopravy ako celku odrádzajú potenciálnych pacientov, uviedla spoločnosť WeCure, ktorá sa špecializuje na zdravotnú turistiku.



Podľa WeCare náklady na lety, pozemné transfery a benzín teraz predstavujú približne 15 % nákladov na jej cestovné a liečebné balíčky, čo je zhruba dvojnásobok ich podielu pred pandémiou. To vytvára tlak na zvyšovanie celkových cien.



Samotné kliniky čelia tiež vyšším nákladom, čo ich prinútilo zdvihnúť ceny. Náhrada bedrového alebo kolenného kĺbu v Nordortopédii v Litve je v súčasnosti asi o 15 % drahšia ako pred piatimi rokmi.



Niektorí prevádzkovatelia kliník v snahe prilákať klientov ponúkajú možnosť platby na splátky.



Časopis International Medical Travel Journal (IMTJ) odhaduje, že trh so zdravotnou turistikou má v súčasnosti hodnotu okolo 21 miliárd USD (19,80 miliardy eur), čo je menej ako pred pandémiou.



Doktor László Puczkó, šéf Health Tourism Worldwide so sídlom v Budapešti, sa domnieva, že kliniky, ktoré sa špecializujú na urgentné zákroky, zvládnu súčasnú nepriaznivú ekonomickú klímu. Podľa neho zákazníci, ktorí naliehavo potrebujú pomoc, napriek finančnej tiesni zaplatia. Ale pre tých, ktorí sa špecializujú na zákroky, ako je rinoplastika a podobné skrášľovacie operácie, bude boj o prežitie ťažší.



"Ortopedická operácia je niečo, čo nemôžete odložiť, ak máte ťažkú artritídu a nemôžete chodiť. Je to operácia, ktorá mení život," dodal Vilius Sketrys, šéf predaja a marketing v Nordorthopaedics.



(1 EUR = 1,0605 USD)