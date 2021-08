Zdravotné poisťovne bojujú o pacientov rôznymi benefitmi

Ilustračné foto Foto: TASR/Jozef Ďurník

Bratislava 29. augusta (TASR) - Príspevky na vyšetrenie očí a zubov patria medzi najsilnejšie benefity, ktoré zdravotné poisťovne ponúkajú. O poistencov bojujú službami, ale aj rôznymi benefitmi či programami. Zdravotnú poisťovňu je možné zmeniť raz ročne, prihlášku treba podať do konca septembra. Zmena bude platiť od budúceho roka.Najvyužívanejší benefit je podľa hovorkyne Union zdravotnej poisťovne (ZP) Beáty Dupaľovej Ksenzsighovej príspevok na zuby.uviedla Dupaľová Ksenzsighová. Poisťovňa tiež ponúka balík služieb na oči v hodnote 150 eur. Jeho súčasťou je komplexné očné vyšetrenie, optická koherentná tomografia či príspevok na okuliare pre deti do 18 rokov.vymenovala hovorkyňa. ZP sa tiež snaží pomôcť čerstvým matkám zapožičaním monitoru dychu a pohybu pre novorodenca, príspevkom na kurz plávania pre bábätká a na nákup novorodeneckých potrieb.Poistenci ZP Dôvera si majú možnosť vybrať si spomedzi 35 výhod vrátane najobľúbenejšej, ktorou je možnosť získať príspevok na zubné ošetrenie alebo dentálnu hygienu až do výšky 150 eur ročne.priblížil PR špecialista poisťovne Matej Štepianský. Od nového roka chce poisťovňa tiež prispievať sumou 50 eur na okuliarový rám a okuliarové šošovky pre deti.Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) pre poistencov zas poskytuje nadštandardnú prevenciu. Ponúka najviac vyšetrení zameraných na sledovanie ovplyvniteľných rizikových faktorov onkologických, kardiovaskulárnych a iných ochorení. Od budúceho roka poisťovňa plánuje prispievať dospelým poistencom na laserovú operáciu očí až do výšky 450 eur. Možné bude tiež požiadať o príspevok na okuliarové šošovky pre deti i dospelých.spresnila Eva Peterová z VšZP.Deti a rodičia môžu využiť príspevok do výšky 200 eur ročne na kategorizované lieky a dietetické potraviny na predpis.dodala Peterová.