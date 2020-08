Zdravotné poisťovne cez pandémiu zrušili limity pre domáce ošetrovanie

Bratislava 23. augusta (TASR) – V reakcii na pandémiu nového koronavírusu zdravotné poisťovne zrušili finančné limity pre sestry a ošetrovateľov seniorov, chronicky chorých či iných ľudí, ktorí potrebujú domácu ošetrovateľskú starostlivosť. TASR to potvrdili všetky tri zdravotné poisťovne.



„Od vyhlásenia opatrení súvisiacich so šírením ochorenia COVID-19 sú zmluvné Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) financované na základe paušálnej platby, pričom Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) im garantuje nielen 75 percent priemerných mesačných úhrad v roku 2019, ale aj všetky vykázané a uznané výkony bez limitácie nad rámec paušálnej úhrady,“ uviedol hovorca VšZP Matej Neumann. Tento stav podľa neho potrvá minimálne do 30. septembra a o ďalšom postupe VšZP rozhodne na základe výsledkov monitoringu výkonov zdravotnej starostlivosti poskytnutých zmluvnými ADOS.



Aj zdravotná poisťovňa (ZP) Dôvera v reakcii na pandémiu zvyšovala na rok 2020 zmluvné objemy pre ADOS tak, aby nijakým spôsobom neobmedzovali poskytovanie starostlivosti. „Zmluvné objemy v súčasnosti nie sú vyčerpané, naopak, evidujeme približne desaťpercentnú rezervu,“ povedal PR špecialista poisťovne Matej Štepianský.



Bezlimitné prostredie pre ošetrovateľov a ošetrovateľky zaviedli aj v ZP Union. Hovorkyňa poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová upozornila, že ak by sa zopakovala situácia z jari, keď nemocnice ošetrovali pre nový koronavírus len akútnych pacientov, budú mať tieto ošetrovateľky plné ruky práce. Ošetrovanie vykonávajú kvalifikované sestry denne alebo niekoľkokrát do týždňa.



Domáca ošetrovateľská starostlivosť je forma zdravotnej starostlivosti poskytovaná pacientom v ich prirodzenom sociálnom prostredí, priblížila predsedníčka Asociácie ADOS v SR Janka Bartková. ADOS sú neštátne zdravotnícke zariadenia, ktoré domáce ošetrovanie poskytujú po príchode pacienta z nemocnice alebo v prípade, keď si zdravotný stav pacienta nevyžaduje hospitalizáciu. Ošetrovateľskú starostlivosť indikuje lekár a sestry ADOS poskytujú túto starostlivosť v rozsahu výkonov, ktoré určuje nariadenie vlády č. 223/2005 Z. z., ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov.