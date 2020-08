Zdravotné poisťovne očakávajú veľký výpadok na poistnom

Bratislava 17. augusta (TASR) – Zdravotné poisťovne "očakávajú výpadok na zdravotnom poistení pre krízu spôsobenú novým koronavírusom vo výške viac ako 216 miliónov eur. TASR to potvrdili všetky tri zdravotné poisťovne.



„Všeobecná zdravotná poisťovňa odhaduje, že výpadok príjmov za ekonomicky aktívnych poistencov z dôvodu zhoršenia ekonomickej situácie v SR vyvolaného dôsledkami ochorenia COVID-19 bude v roku 2020 predstavovať 116 miliónov eur, čo je 4,65 percenta plánovaných príjmov," uviedla pre TASR Zuzana Štukovská z referátu komunikácie štátnej zdravotnej poisťovne.



Reálny vývoj príjmov závisí podľa VšZP od epidemiologickej situácie na Slovensku a intenzity jej vplyvu na zamestnanosť.



Za prvých sedem mesiacov odhaduje ZP Dôvera výpadok príjmov vo výške 30 miliónov eur, čo predstavuje približne šesť percent príjmov najväčšej zdravotnej poisťovne.



„Na základe aktuálnych prognóz vývoja základných makroekonomických parametrov odhadujeme celoročný výpadok okolo 100 miliónov eur, čo predstavuje približne desať percent príjmov z poistného za ekonomicky aktívnych poistencov, mimo platby štátu," uviedol jej PR manažér Branislav Cehlárik.



Upozornil, že odhady je nevyhnutné priebežne aktualizovať podľa vývoja pandemických opatrení a vývoja makroekonomickej situácie. Cehlárik predpokladá, že k najväčším výpadkom príjmov dôjde vo štvrtom štvrťroku v dôsledku nastupujúcej ekonomickej recesie.



Hovorkyňa Zdravotnej poisťovne Union Beáta Dupaľová Ksenzsighová uviedla, že presnú sumu zatiaľ nemôžu uviesť, ale sú si istí, že výpadok budú počítať v miliónoch eur.





Ministerstvá rokujú o zdrojoch pre verejné zdravotné poistenie



Ministerstvo zdravotníctva SR komunikuje s Ministerstvom financií SR o možných dodatočných zdrojoch pre systém verejného zdravotného poistenia, aby bola zabezpečená zdravotná starostlivosti v plnom rozsahu. V reakcii na avizovaný výpadok príjmov zdravotných poisťovní pre krízu spôsobenú novým koronavírusom to uviedli z komunikačného odboru MZ SR.



„Výška potrebného dofinancovania závisí aj od ďalšieho vývoja ekonomiky SR, od čoho sa odvíjajú aj platby poistného od ekonomicky aktívnych osôb," doplnili pre TASR. Definitívne rozhodnutie, čo sa týka spôsobu riešenia situácie či termínu dofinancovania, na ministerstve zatiaľ neprijali.



