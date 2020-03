Bratislava 31. marca (TASR) - Zdravotné poisťovne riešia návrh financovania ambulancií, ktorý v týchto dňoch chcú následne predložiť ich zástupcom. TASR to potvrdili Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) a tiež najväčšia súkromná zdravotná poisťovňa (ZP) Dôvera. Paušálne platby pre zabezpečenie chodu ambulancií avizoval premiér Igor Matovič (OĽaNO) ešte minulý týždeň.



Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) v piatok (27. 3.) oznámil, že v prípade, že pôjde o návrh úhrad vo forme preddavkov, bude neakceptovateľný. V aktuálnej situácii môže byť podľa riaditeľky zväzu Zuzany Dolinkovej minimálnou garanciou udržania prevádzky ambulancie len jasne deklarovaná, priama a nenávratná paušálna mesačná úhrada vo výške 75 percent priemerných mesačných platieb za predchádzajúci rok a budú k nej pripočítané aj všetky oprávnené výkony vo výške 100 percent z ich aktuálnej ceny.



Ak k tomuto nedôjde, podľa výkonnej riaditeľky ZAP hrozí, že niektoré ambulancie definitívne ukončia svoju činnosť alebo budú nútené prejsť do režimu financovania prostredníctvom priamych platieb od pacienta. Prípadnou možnosťou podľa jej slov je preťaženie poddimenzovanej ambulantnej sféry, čo môže viesť k jej celkovému kolapsu.



Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) v piatok ozrejmil, že paušál by sa mal uhrádzať všeobecným lekárom aj špecialistom len v tom prípade, ak budú k dispozícii na telefonické konzultácie. Ak podľa Krajčího bude nevyhnutná osobná návšteva lekára, v ambulanciách by mali byť dostupné ochranné pomôcky a zdravotné poisťovne to budú zohľadňovať v platbách.



Hovorkyňa štátnej VšZP Slávka Gáborová pre TASR uviedla, že zdravotné poisťovne spolu s Ministerstvom zdravotníctva SR pokračujú v rokovaniach o aktuálnych požiadavkách ambulantného sektora. Ich výsledkom by malo byť prijatie dočasného kompromisného riešenia, ktoré bude reagovať na súčasnú mimoriadnu situáciu. "Cieľom je zmluvne sa dohodnúť s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na nových cenových podmienkach, ktoré by boli ochotní akceptovať už od 1. apríla 2020," povedala.



VšZP pošle svoju ponuku dotknutým združeniam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti hneď, ako to bude možné. Ak by táto ponuka nebola prijatá, podľa platných zmluvných podmienok by sa začalo 60-dňové dohodovacie konanie. To znamená, že od 1. apríla do 31. mája by zostali naďalej v platnosti súčasné cenové podmienky.



PR špecialista zdravotnej poisťovne Dôvera Matej Štepianský pre TASR komentoval, že napriek tomu, že počet návštev ambulancií výrazne poklesol a skrátili sa ordinačné hodiny, garantujú platby minimálne na úrovni 75 percent z priemerných platieb roku 2019 na kritické obdobie najbližších troch mesiacov, teda do 30. júna.



"To by znamenalo, že ak lekár v tomto období poskytne menej starostlivosti, má garantovanú úradu 75 percent z výšky platieb z minulého roka. Ak ošetrí viac pacientov, úhrada bude samozrejme vyššia, horná hranica nie je limitovaná," komentoval s dôvetkom, že ich návrh nie je žiadnou pôžičkou. Podľa jeho slov lekári nebudú nič vracať ani v prípade, že ošetria výrazne menej pacientov.