Zdravotné poisťovne sa vracajú do bežného režimu v skrátených hodinách

Bratislava 29. mája (TASR) - Pobočky zdravotných poisťovní začínajú fungovať v bežnom prevádzkovom režime. Súvisí to s uvoľňovaním protiepidemických opatrení v súvislosti s novým koronavírusom. Otváracie hodiny sú však vo viacerých pobočkách stále skrátené.



"Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) od stredy 27. mája obnovila bežný prevádzkový režim na svojich 83 kontaktných miestach. V praxi to znamená, že po vyše dvojmesačnej prestávke klientom opäť poskytujú všetky služby, vrátane hotovostných operácií," uviedla hovorkyňa VšZP Slávka Gáborová. "Jediným obmedzením sú kratšie pokladničné hodiny v niektorých pobočkách a expozitúrach z dôvodu ich zosúlaďovania s prevádzkovým časom bánk," vysvetlila.



Skrátené otváracie hodiny majú aj pobočky zdravotných poisťovní (ZP) Dôvera a Union.



Všetky tri poisťovne na svojich kontaktných miestach v záujme ochrany zdravia zamestnancov i klientov vyžadujú prekrytie nosa a úst rúškom, šatkou alebo šálom, používanie dezinfekcie rúk a dodržiavanie dvojmetrových rozostupov. Počet klientov je regulovaný podľa veľkosti pobočky.



"Klientov informujeme, aby si, pokiaľ je to možné, priniesli aj vlastné pero," povedal PR manažér ZP Dôvera Matej Štepianský. Pracovníci poisťovne majú podľa neho k dispozícii rúška, tvárové masky, gumené rukavice a dezinfekciu. Pribudnúť majú tiež ochranné sklá na pracovné stoly.



Mimoriadna situácia a zavretie kontaktných miest podľa zástupcov poisťovní prispeli k zvýšeniu počtu používateľov elektronických služieb. "Cez call centrum a online pobočku dokážeme vybavovať požiadavky rýchlo a efektívne bez straty času cestovaním do kamennej pobočky či čakaním v rade. Myslíme, že práve v tejto oblasti sme sa vďaka aktuálnej epidemiologickej situácii výraznejšie pohli," povedala hovorkyňa Union ZP Beáta Dupaľová Ksenzsighová.