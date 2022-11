Zdravotne postihnutí odídenci z Ukrajiny budú dostávať štátnu dotáciu

Bratislava 30. novembra (TASR) – Po skončení podpory pre zdravotne postihnutých odídencov z Ukrajiny od Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) a UNICEF bude podpora týmto skupinám na Slovensku vyplácaná formou dotácie. Vyplýva to z nariadenia, ktoré v stredu schválila vláda.



"Nariadenie sa predkladá s cieľom riešiť potreby osôb so závažným zdravotným postihnutím, ktoré odišli z Ukrajiny v súvislosti s ozbrojeným konfliktom a zdržiavajú sa na území Slovenskej republiky," uviedlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Ide o osoby, ktoré v SR získali status odídenca, alebo ktorým takýto status zanikol z dôvodu, že si podali žiadosť o azyl, alebo o doplnkovú ochranu alebo z dôvodu získania prechodného pobytu.



Mesačná podpora by sa mala pohybovať v závislosti od miery závažnosti zdravotného postihnutia od 300 do 508 eur. Písomná žiadosť o dotáciu podľa sa predkladá úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má žiadateľ pobyt.



Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) po rokovaní vlády spresnil zdroj financovania týchto dotácií. "Táto pomoc sa teraz po pol roku končí z hľadiska preplácania z OSN. Prechádzame na preplácanie tejto pomoci z európskych programov," priblížil Krajniak. Vláda podľa ministra tieto príspevky prefinancuje a Slovensko si ich neskôr nechá preplatiť.