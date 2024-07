Zdravotné problémy tvorili doposiaľ vyše polovicu poistných udalostí

Bratislava 23. júla (TASR) - Prvé týždne letnej dovolenkovej sezóny priniesli zvýšený počet poistných udalostí súvisiacich s cestovaním. Slovenskí dovolenkári v zahraničí najčastejšie čelili zdravotným komplikáciám, stornovaným zájazdom a problémom so stratou batožiny. Poukázal na to portál Superpoistenie.sk.



Najčastejším dôvodom hlásenia poistnej udalosti boli zatiaľ zdravotné problémy, ktoré tvorili viac ako polovicu (51 %) všetkých nahlásených prípadov. Medzi najčastejšie zdravotné problémy patrili zažívacie ťažkosti, angíny, úpaly a alergické reakcie na slnko, bolesti uší po lete lietadlom a kúpaní či úrazy pri športových aktivitách.



Druhou najčastejšou kategóriou poistnej udalosti bolo storno zájazdu pre ochorenie poisteného alebo blízkej osoby, ktoré tvorilo 35 % všetkých nahlásených prípadov. Strata alebo oneskorenie batožiny predstavovali necelých 10 % všetkých poistných udalostí. To platí aj pre ďalšie dôvody, ako meškanie hromadného dopravného prostriedku, zodpovednosť za škodu, odcudzenie cestovných dokladov či predčasný návrat z dovolenky.



"Aj prvé týždne letnej prázdninovej sezóny ukázali, že kvalitné cestovné poistenie je dôležitou súčasťou každej dovolenky, ak nechceme, aby nás prekvapili nečakané situácie a výdavky," zdôraznil country manager Superpoistenie.sk Vladimír Cvik. Ako pri každom poistení, aj výberu cestovného poistenia, jeho rozsahu, krytiu, limitom a výlukám je podľa neho potrebné venovať pozornosť.



"Komerčné cestovné poistenie, na rozdiel od Európskeho preukazu zdravotného poistenia, kryje zdravotnú starostlivosť či hospitalizáciu aj v súkromných zariadeniach, ale tiež doplatky za lieky či prípadnú repatriáciu. Zároveň obsahuje širokú paletu poistení mnohých ďalších rizík a nebezpečenstiev, ktoré nás môžu na dovolenke a cestách do zahraničia nemilo prekvapiť," vysvetlil Cvik.