Zdraženie energií pre vojnu na Blízkom východe ohrozuje Indiu
Konflikt, ktorý narušil kľúčovú prepravnú trasu, ktorou prechádza 20 % svetového obchodu s ropou, v Indii vyvolal obavy z inflácie.
Autor TASR
Naí Dillí 29. marca (TASR) - Vyššie náklady na energie v dôsledku vojny v Iráne by mohli spôsobiť, že sa nenaplní prognóza, podľa ktorej by sa ekonomika Indie mala v tomto roku zväčšiť o 7 až 7,4 %. V pravidelnej mesačnej správe zverejnenej tento víkend to uviedol hlavný ekonomický poradca indickej vlády V. Anantha Nageswaran. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Konflikt, ktorý narušil kľúčovú prepravnú trasu, ktorou prechádza 20 % svetového obchodu s ropou, v Indii vyvolal obavy z inflácie. Deficit bežného účtu platobnej bilancie Indie sa v záverečnom štvrťroku vlaňajška prehĺbil na úroveň 1,3 % hrubého domáceho produktu. V. Anantha Nageswaran predpokladá, že v nasledujúcich mesiacoch sa tento deficit ešte viac zväčší.
India bude musieť poskytnúť okamžitú a cielenú pomoc najviac postihnutým a zraniteľným podnikom a domácnostiam, konštatuje správa hlavného ekonomického poradcu indickej vlády. Domáci dopyt zatiaľ zostáva relatívne stabilný, ale čoraz viac je ohrozený rast odvetví, ktoré sú závislé od dovozu, dodal.
