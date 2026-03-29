Nedela 29. marec 2026
Zdraženie energií pre vojnu na Blízkom východe ohrozuje Indiu

Konflikt, ktorý narušil kľúčovú prepravnú trasu, ktorou prechádza 20 % svetového obchodu s ropou, v Indii vyvolal obavy z inflácie.

Autor TASR
Naí Dillí 29. marca (TASR) - Vyššie náklady na energie v dôsledku vojny v Iráne by mohli spôsobiť, že sa nenaplní prognóza, podľa ktorej by sa ekonomika Indie mala v tomto roku zväčšiť o 7 až 7,4 %. V pravidelnej mesačnej správe zverejnenej tento víkend to uviedol hlavný ekonomický poradca indickej vlády V. Anantha Nageswaran. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Konflikt, ktorý narušil kľúčovú prepravnú trasu, ktorou prechádza 20 % svetového obchodu s ropou, v Indii vyvolal obavy z inflácie. Deficit bežného účtu platobnej bilancie Indie sa v záverečnom štvrťroku vlaňajška prehĺbil na úroveň 1,3 % hrubého domáceho produktu. V. Anantha Nageswaran predpokladá, že v nasledujúcich mesiacoch sa tento deficit ešte viac zväčší.

India bude musieť poskytnúť okamžitú a cielenú pomoc najviac postihnutým a zraniteľným podnikom a domácnostiam, konštatuje správa hlavného ekonomického poradcu indickej vlády. Domáci dopyt zatiaľ zostáva relatívne stabilný, ale čoraz viac je ohrozený rast odvetví, ktoré sú závislé od dovozu, dodal.
Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: 10 otázok, ktoré preveria váš prehľad o svete

ZAČÍNA SA LETNÝ ČAS: Nezabudnite si v nedeľu posunúť hodinky

ŠUTAJ EŠTOK: Sme obeťou politického vydierania prezidenta Zelenského

VÝBUCHY V PRAHE: Na Ruský dom dopadli zápalné fľaše