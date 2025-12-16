< sekcia Ekonomika
Zdraženie pamäťových čipov zníži predaj smartfónov v roku 2026
Globálne dodávateľské reťazce elektroniky majú v posledných mesiacoch problém s nedostatkom starších pamäťových čipov.
Autor TASR
Londýn 16. decembra (TASR) - Očakáva sa, že globálny predaj inteligentných telefónov na budúci rok klesne. Dôvodom je zdraženie čipov, ktoré zrejme oslabí dopyt, uviedla poradenská spoločnosť Counterpoint. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters. Dodávky smartfónov sa podľa Counterpointu v roku 2026 znížia o 2,1 % z dôvodu nárastu nákladov na čipy.
Globálne dodávateľské reťazce elektroniky majú v posledných mesiacoch problém s nedostatkom starších pamäťových čipov. Výrobcovia totiž presúvajú pozornosť na pokročilé pamäte pre polovodiče určené na aplikácie umelej inteligencie (AI).
Navyše to podľa analytikov Counterpointu aktuálne zasiahlo nižší cenový segment pod 200 USD (170 eur), kde sa náklady na komponenty od začiatku roka zvýšili o 20 až 30 %. Očakáva sa, že sa to dotkne najmä čínskych značiek, ako sú Honor či Oppo, predovšetkým v segmente lacných telefónov, kde sú aj marže veľmi nízke.
„Najlepšie sú na zvládnutie najbližších kvartálov pripravení Apple a Samsung,“ uviedol analytik Counterpointu Yang Wang.
Spoločnosť minulý mesiac upozornila, že rozhodnutie Nvidie používať vo svojich AI serveroch pamäťové čipy podobné tým v smartfónoch môže do konca roka 2026 viesť k zdvojnásobeniu cien serverových pamätí.
Keďže každý AI server potrebuje výrazne viac pamäťových čipov než smartfón, tento posun môže podľa Counterpointu vyvolať náhly nárast dopytu, na ktorý odvetvie nie je pripravené.
Začiatkom decembra uviedla aj ďalšia poradenská firma IDC, že v roku 2026 očakáva globálny pokles dodávok smartfónov o 0,9 %, pričom to takisto zdôvodnila nárastom cien pamäťových čipov.
(1 EUR = 1,1753 USD)
