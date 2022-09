Zdražovanie je neudržateľné, tvrdí pekáreň z Košíc

Košice 30. septembra (TASR) – Zvýšenie konečných cien pečiva je zatiaľ jedinou možnosťou, ako sa vyrovnať so zdražovaním energií a ďalších vstupov pri jeho výrobe. Pre TASR to povedal Viktor Gumán, generálny riaditeľ košickej spoločnosti Vamex, ktorá sa dlhodobo venuje výrobe pekárenských výrobkov. Podľa neho aktuálna situácia nie je dlhodobo udržateľná a už v súčasnosti v tomto odvetví čelia existenčným problémom. Ak nedôjde k okamžitým opatreniam na záchranu slovenského potravinárskeho priemyslu, ohrozených bude podľa neho aj približne 300 pracovných miest uvedenej firmy.



Ako uviedol, zo strany štátu neboli prijaté žiadne podporné opatrenia a inflácia sa tak v plnom rozsahu presúva na konečného spotrebiteľa. Pripomenul, že za obdobie posledného kalendárneho roka čelia nekontrolovateľnému nárastu všetkých výrobných vstupov. "Prvou komoditou, ktorá výrazne cenovo vzrástla, bola potravinárska pšenica a múka. Pod vplyvom obrovského nárastu cien elektrickej energie, plynu a pohonných látok narástli všetky vstupy vrátane servisných služieb a spotrebných materiálov. Nárast cien sa pohybuje medzi 300 až 500 percentami," priblížil.



Výroba čerstvých potravín patrí podľa jeho slov medzi energeticky najnáročnejšie odvetvia, no, paradoxne, je práve potravinársky priemysel na Slovensku najmenej profitabilným odvetvím hospodárstva. "Potravinári majú minimum možností prijať pri takom rýchlom a dynamickom náraste vstupov okamžité opatrenia, ktoré by zmiernili tieto dosahy," vysvetlil Gumán s tým, že zníženie spotreby je spravidla spojené s vysokými investičnými nákladmi.



Podľa neho by pomohli aspoň dočasné podporné opatrenia. "Samotné zvyšovanie cien bez prijatia cielených opatrení vládou stavia slovenských potravinárov do pozície úplnej straty konkurencieschopnosti na trhu," skonštatoval. Dodal, že je len otázkou času, kedy budú slovenský trh zaplavovať lacnejšie výrobky zo zahraničia a bude tak úplne odkázaný na dovoz.



Ministerstvo financií (MF) SR začiatkom mesiaca pre TASR uviedlo, že vláda predloží komplexný balík opatrení na boj s vysokými cenami energií a ich stabilizáciu pre všetky zložky spoločnosti. Teda nielen pre občanov, ale aj pre podnikateľov a verejnú správu.



Agrorezort v piatok na otázky TASR o opatreniach pre potravinársky priemysel reagoval, že vláda v úvode septembra rokovala o návrhu z jeho dielne, ktorého cieľom bola ochrana producentov potravín pred nedostatkom energií. "Treba však zdôrazniť, že riešenie problému vysokých cien energií nie je v kompetencii Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV)SR. Globálne riešenie intenzívne pripravuje rezort hospodárstva v spolupráci s vládnym kabinetom," uviedlo MPRV.