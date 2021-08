Analytik: Zdražovanie sa nekončí, inflácia bude ešte rásť

Bratislava 13. augusta (TASR) - Medziročná inflácia v júli stúpla na 3,3 %, je to najvyššia hodnota od decembra 2012, teda za posledných osem rokov. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Zdražovanie sa pritom ešte nekončí, analytici očakávajú ďalšie zrýchľovanie inflácie aj v nasledujúcom období.



Analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák dodal, že skokové zrýchlenie podobné tomu v predchádzajúcich mesiacoch už neočakáva, možno však podľa neho predpokladať pozvoľné zrýchľovanie. "K zrýchleniu medziročnej inflácie by čoraz viac mali prispievať najmä ceny potravín, a to ako pod vplyvom bázického efektu, tak aj pod tlakom rastúcich cien agrokomodít na svetových trhoch či sekundárnych efektov vyšších cien energií," poznamenal Koršňák.



Infláciu by nahor mohli dočasne potlačiť aj vyššie ceny vstupov vo výrobnom procese. Naopak, služby by už výraznejšie dražieť podľa neho nemali. Oslabnúť by mohol aj silný bázický efekt pri cenách pohonných látok. "Napriek tomu by si ceny pohonných látok aj v najbližších mesiacoch mali udržať dvojciferné dynamiky medziročného rastu," skonštatoval analytik.



Analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák očakáva zvýšenú mieru inflácie najmä v budúcom mesiaci, pričom počíta s následným postupným zvoľnením jej tempa. "Ekonomika však v súčasnosti čelí niekoľkým ťažko predvídateľným faktorom, ktoré môžu rast cien v druhej polovici roka ešte významne ovplyvniť (napríklad dĺžka trvania a rozsah problémov s čipmi, tretia vlna pandémie a jej sila na Slovensku i vo svete, miera oživenia dopytu)," vymenoval analytik. Vo všeobecnosti však považuje väčšinu z týchto inflačných tlakov za dočasnú, pričom k bežným nižším mieram inflácie by sa Slovensko podľa ich odhadov malo dostať v druhej polovici budúceho roka.



Analytici Národnej banky (NBS) skonštatovali, že júlová inflácia 3,3 % je rýchlejšia, než boli pôvodné očakávania. Napríklad pri potravinách očakávajú, že tempo zdražovania ešte viac zosilnie.



Horňák zrevidoval odhad inflácie pre tento a budúci rok smerom nahor. "Očakávame, že rast spotrebiteľských cien v tomto roku dosiahne v priemere 2,4 % s jedným zrýchlením v budúcom roku (2,8 %), kde zohrajú úlohu najmä ceny energií," predpovedá Horňák.



Priemer podobne odhadol aj Koršňák, podľa neho inflácia v tomto roku zrejme atakuje úroveň 2,5 %, pričom v závere roka by sa mala už približovať k hranici štyroch percent. "Svoje maximum by inflácia mohla dosiahnuť v úvode budúceho roka (okolo 4,5 %), keď by ju mali podporiť aj vyššie regulované ceny energií na bývanie (najmä elektriny)," skonštatoval Koršňák. V závere roku 2022 však očakáva zvoľnenie dynamiky medziročného rastu cien späť k úrovni dvoch percent.