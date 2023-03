Zdroj tepla nesmie znížiť odber z CZT využívajúceho zelené energie

Bratislava 28. marca (TASR) - Pri povoľovaní výstavby nových zdrojov tepla s výkonom nad 100 kilowattov bude obec či ministerstvo hospodárstva posudzovať, či sa nezníži odber tepla z centralizovaného zdroja (CZT) využívajúceho zelené energie. V takom prípade nebude možné vydať osvedčenie na výstavbu sústavy tepelných zariadení alebo jej časti. Výnimkou budú nové zdroje tepla využívajúce obnoviteľné zdroje energie (OZE). Vyplýva to z novely zákona o tepelnej energetike z dielne poslancov Karola Galeka (SaS) a Tomáša Šudíka (OĽANO), ktorý plénum Národnej rady (NR) SR v utorok definitívne schválilo.



"Hlavným cieľom zákona je zjednodušenie povoľovacieho procesu pri výstavbe nových zdrojov tepla využívajúcich prevažne obnoviteľné zdroje energie alebo odpadové teplo, a to vrátane decentralizovaných zdrojov tepla, ktoré zabezpečujú dodávku tepla pre bytové domy a iné objekty spotreby tepla," uviedli poslanci v dôvodovej správe. Novela má súčasne chrániť od odpájania tie účinné systémy CZT, ktoré už dnes využívajú obnoviteľné zdroje energie v podiele 65 % a viac.



Osvedčenie nebude možné vydať ani vtedy, ak sa výstavbou zariadenia na výrobu tepla, ktoré využíva prevažne iné formy energie ako OZE alebo odpadové teplo, zníži odber tepla z existujúceho CZT a zhorší sa vplyv na životné prostredie.



Poslanci k novele schválili viaceré pozmeňujúce návrhy. Úprava predložená Milanom Vetrákom (OĽANO) znamená, že negatívne vyhodnotenie vplyvu na hospodárnosť a energetickú efektívnosť doterajšej sústavy a dopadu na koncových odberateľov nemôže byť jediným dôvodom na nevydanie osvedčenia ministerstvom alebo obcou.



Novela mala priniesť tiež zapojenie mestských častí v Bratislave a Košiciach do plánovania a tvorby koncepcií rozvoja tepelného hospodárstva na ich území. Poslanci však nakoniec túto možnosť z novely na návrh Galeka vypustili. Otázka deľby zodpovednosti medzi mestami a ich mestskými časťami si podľa neho vyžaduje ďalšiu diskusiu s dotknutými samosprávami.



Novela bude účinná od 1. mája tohto roka.