< sekcia Ekonomika
Zdrojom vtáčej chrípky v Šúrovciach je zrejme voľne žijúce vtáctvo
Chov sa nachádza približne tri kilometre vzdušnou čiarou od rieky Váh.
Autor TASR
Trnava/Šúrovce 17. októbra (TASR) - Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Trnava na základe vykonaných šetrení predpokladá, že pravdepodobným zdrojom nákazy vtáčej chrípky (H5N1) v drobnochove v Šúrovciach v okrese Trnava mohlo byť voľne žijúce vtáctvo. Chov sa nachádza približne tri kilometre vzdušnou čiarou od rieky Váh. TASR to uviedla riaditeľka RVPS Trnava Soňa Zatková.
„Vírus vtáčej chrípky sa prirodzene vyskytuje u voľne žijúcich vodných vtákov, ktoré sú hlavným rezervoárom a často neprejavujú žiadne príznaky ochorenia, a práve infikované voľne žijúce vtáctvo predstavuje stále riziko šírenia nákazy vtáčej chrípky,“ priblížila.
Ohnisko vtáčej chrípky v drobnochove v Šúrovciach potvrdili v piatok 10. októbra. „V ohnisku v obci Šúrovce bolo desať kusov uhynutých a ďalších 139 kusov vtákov držaných v zajatí bolo následne usmrtených,“ ozrejmila Zatková. RVPS Trnava po potvrdení nákazy nariadila veterinárne opatrenia pre ohnisko, ochranné pásmo a pásmo dohľadu s cieľom zabrániť šíreniu nákazy. Ďalšie ohniská RVPS Trnava k štvrtku 16. októbra neevidovala.
„Vírus vtáčej chrípky sa prirodzene vyskytuje u voľne žijúcich vodných vtákov, ktoré sú hlavným rezervoárom a často neprejavujú žiadne príznaky ochorenia, a práve infikované voľne žijúce vtáctvo predstavuje stále riziko šírenia nákazy vtáčej chrípky,“ priblížila.
Ohnisko vtáčej chrípky v drobnochove v Šúrovciach potvrdili v piatok 10. októbra. „V ohnisku v obci Šúrovce bolo desať kusov uhynutých a ďalších 139 kusov vtákov držaných v zajatí bolo následne usmrtených,“ ozrejmila Zatková. RVPS Trnava po potvrdení nákazy nariadila veterinárne opatrenia pre ohnisko, ochranné pásmo a pásmo dohľadu s cieľom zabrániť šíreniu nákazy. Ďalšie ohniská RVPS Trnava k štvrtku 16. októbra neevidovala.