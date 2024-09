Združenia a stavebné firmy žiadajú podporu energetickej efektívnosti

Bratislava 3. septembra (TASR) - Združenia a spoločnosti v oblasti stavebníctva vyzvali vládu, aby podporila obnovu budov a zvyšovanie energetickej efektívnosti. Cieľom je znížiť náklady na energie, zlepšiť kvalitu života a podporiť slovenskú ekonomiku. Informovala o tom riaditeľka platformy Budovy pre budúcnosť (BPB) Katarína Nikodemová.



Podľa BPB obnova budov má potenciál priniesť výrazné úspory, nové pracovné miesta a stimulovať rast stavebného sektora naprieč regiónmi. Platforma zdôraznila, že rozhodnutia tejto vlády pri transpozícii smerníc a alokácii rozpočtových zdrojov budú mať dlhodobý vplyv na celú spoločnosť. Platforma BPB je iniciátorom výzvy, do ktorej sa zapojilo 33 združení a firiem v stavebníctve.



Obnova a energetická efektívnosť budov musia byť podľa signatárov výzvy prioritami. Vláde SR odporučili, aby iniciovala potrebné kroky na včasnú implementáciu európskej smernice o energetickej hospodárnosti budov a energetickej efektívnosti tak, aby sa to prejavilo v zásadnom náraste počtu kvalitne obnovených budov na Slovensku. Navrhli tiež, aby zdroje z environmentálnych fondov smerovali do už existujúcich programov na podporu obnovy budov a obnoviteľných zdrojov energie po roku 2026.



Od vlády tiež požadujú podporiť dodatočné vzdelávanie a odbornú prípravu na zabezpečenie kvalifikovanej pracovnej sily v stavebníctve pre obnovu budov. Zriadiť navrhli aj platformu, ktorá by koordinovala postup ministerstiev a štátnych agentúr so zástupcami stavebného sektora a vlastníkmi budov.



"Vláda bude mať skutočnú šancu, aby naštartovala investície do energetickej efektívnosti. V najbližších dvoch rokoch musí Slovensko transponovať smernice o energetickej hospodárnosti budov a o energetickej efektívnosti, ale aj rozhodovať o významných finančných zdrojoch na podporné programy," vysvetlila Nikodemová



Analytik BPB Richard Paksi pripomenul, že 63 % rodinných, 36 % bytových domov a 75 % verejných budov potrebuje obnovu, pretože sú energeticky neefektívne. "Pritom len obnovou budov určených na bývanie je možné znížiť celkovú konečnú spotrebu energie Slovenska o takmer 15 percent," priblížil.



Energetickú obnovu budov štát podporuje aj prostredníctvom programu Obnov dom, ktorého cieľom je obnoviť 13.000 rodinných domov do konca tohto roka. Zároveň spustili aj výzvu na rekonštrukciu domov Obnov dom mini, ktorá je určená pre domácnosti s nízkymi príjmami v Banskobystrickom a Košickom kraji ohrozených energetickou chudobou. Celkovo je vyčlenených 36 miliónov eur pre 152 obcí s problémovou kvalitou ovzdušia. Cieľom výzvy je do konca tretieho štvrťroka 2025 čiastočne obnoviť minimálne 3060 domov.