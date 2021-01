Združenia dopravcov žiadajú očkovanie vybraných vodičov

Bratislava 12. januára (TASR) – Vybraní vodiči nákladnej, ale aj autobusovej dopravy a tiež rušňovodiči by mali byť zaradení do prioritnejšej skupiny pre očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Myslí si to Združenie cestných dopravcov SR Česmad Slovakia. Podobnú požiadavku adresovala aj Únia autodopravcov Slovenska (UNAS). Rezort dopravy pre TASR uviedol, že čaká na inštrukcie z Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.



Česmad už pred týždňom požiadal hygienika Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR o presun vybraných vodičov autobusovej a nákladnej dopravy a rušňovodičov železničnej dopravy do prioritnejšej skupiny na vakcináciu. "Tieto osoby zabezpečujú prepravu všetkých základných potrieb od liekov cez potraviny až po suroviny pre kritickú infraštruktúru. Našou snahou je zabezpečiť, aby celý dodávateľský reťazec bol bezpečný a nezlyhal na doprave," uviedol pre TASR poverený generálny tajomník Česmadu Roman Kment.



Ten zároveň priblížil, že podľa informácií združenia minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) túto požiadavku podporil a komunikoval, že rozumie dôvodom, pre ktoré žiadali o zaradenie do prioritnejšej skupiny na očkovanie. Kment súčasne tvrdí, že podľa informácií Česmadu rezort dopravy diskutuje s MZ SR o podpore presunu nákladnej a osobnej dopravy pod skupinu s prioritou vakcinácie na úrovni kritickej infraštruktúry.



Stanislav Skala z UNAS tiež informoval o tom, že požiadal hlavného hygienika Jána Mikasa o umožnenie očkovania proti COVID-19 limitovanej skupine autodopravcov, respektíve vodičov nákladnej autodopravy, členov UNAS. Ide najmä o vodičov, ktorí zabezpečujú vnútroštátne zásobovanie obyvateľstva potravinami a prostriedkami dennej potreby občanov a ktorí zabezpečujú medzinárodnú nákladnú autodopravu hlavne v rámci krajín Európskej únie. UNAS argumentuje tým, že títo vodiči pracujú v "prvej línii" a ich vyradenie z práce by mohlo skomplikovať spoločenskú situáciu.



Ministerstvo dopravy pre TASR uviedlo, že v súčasnosti na základe požiadavky MZ vytypovali potrebný počet zamestnancov na zabezpečenie chodu rezortu dopravy a výstavby. "Čo sa týka zamestnancov podriadených organizácií, napríklad aj železničiarov či pracovníkov zabezpečujúcich prevádzku diaľničnej a cestnej infraštruktúry, čakáme na inštrukcie z ministerstva zdravotníctva, ktoré je koordinátorom očkovania proti COVID-19," poznamenal hovorca MDV Ivan Rudolf.