SZZV: DPH by sa mala znížiť aj u rastlinných potravín

Bratislava 31. januára (TASR) - Daň z pridanej hodnoty (DPH) by sa mala znížiť aj u rastlinných potravín. Vyzývajú k tomu zástupcovia Slovenského združenia pre značkové výrobky (SZZV) a programu Jem pre Zem, ktorí sa pre DPH pre rastlinné potraviny stretli so štátnou tajomníčkou rezortu financií Danielou Klučkovou.



Zdôraznili, že kým základné potraviny ako mlieko, jogurt alebo maslo sú spotrebiteľom ľahšie dostupné vďaka zníženej 10-percentnej sadzbe DPH, ich rastlinné alternatívy majú dvojnásobnú DPH, a to napriek preukázateľným zdravotným, environmentálnym, ale aj etickým benefitom.



"Hoci vnímame vo svete trend práve rastlinné stravovanie podporovať, na Slovensku sme v opačnej situácii. Tieto potraviny sú tak znevýhodnené nielen v prípade obchodu, ale aj vo verejnom stravovaní. Pritom podľa existujúcich analýz realizovaných u nás by väčšie zastúpenie osôb s rastlinným stravovaním viedlo k zníženiu výdavkov na verejný zdravotný systém a k zníženiu počtu odvrátiteľných úmrtí," povedal výkonný riaditeľ SZZV Ľubomír Tuchscher.



Zástupcovia programu Jem pre Zem v súvislosti s dosiahnutím zmeny DPH pre rastlinné potraviny iniciovali online petíciu SpravodlivaDPH.sk, ku ktorej sa prihlásilo už viac ako 6000 osôb. V tejto iniciatíve, ako aj osvete pre rastlinné stravovanie oba subjekty budú ďalej spolupracovať.



SZZV je priemyselným združením, ktoré zastupuje výrobcov a dovozcov značkových výrobkov. Členské spoločnosti s obratom viac ako 1,5 miliardy eur ročne vytvárajú na Slovensku priamo viac ako 8000 pracovných miest a ďalšie pracovné miesta nepriamo.