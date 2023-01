Združenia žiadajú urýchlené spustenie energetického dátového centra

Bratislava 19. januára (TASR) - Šesť z najvýznamnejších asociácií a záujmových združení pôsobiacich v oblasti energetiky a elektromobility sa v utorok (17. 1.) obrátilo na ministra hospodárstva Karla Hirmana, Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu (SEPS) a Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) so žiadosťou o zabezpečenie čo najrýchlejšieho spustenia projektu energetického dátového centra. Informovala o tom vo štvrtok Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI).



"Európska únia tlačí na rozvoj obnoviteľných zdrojov energie (OZE) zo všetkých strán. Nehovoríme pritom len o ambicióznych cieľoch v strategických dokumentoch, ale predovšetkým o činoch, ktoré majú viesť k naplneniu stanovených cieľov. Slovensko však opäť zaostáva a kroky Ministerstva hospodárstva (MH) SR nenasvedčujú, že by sme ako krajina mali záujem v tomto smere niečo meniť. Neustále posúvanie termínov implementácie spôsobuje, že účastníci slovenského trhu s elektrinou môžu začať využívať možnosti, ktoré im nová európska legislatíva poskytuje s vyše dvojročným oneskorením oproti našim európskym partnerom," upozornil riaditeľ SAPI Ján Karaba.



SAPI, Združenie dodávateľov energií, Slovenská batériová aliancia (SBaA), Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA), Klaster energetických komunít Slovenska (KEKS) a Spoločnosť ochrany spotrebiteľov vnímajú negatívne zmenu, s ktorou prišla posledná novela zákona o energetike prijatá Národnou radou SR 6. decembra 2022. Novela práve na návrh MH SR umožňuje Operátorovi krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE) sprevádzkovať elektronický systém energetického dátového centra až k 1. júlu 2024.



Neskoršie sprevádzkovanie tohto systému podľa asociácií neumožní reálne zapojenie nových účastníkov trhu, respektíve nových funkcií v rovnakom čase, ako bude platná legislatíva, čím sa vytvorí časový aj vecný nesúlad v podmienkach na trhu.



Asociácie v liste žiadajú ÚRSO, aby v rámci pripravovaných nových pravidiel trhu s elektrinou podrobne upravil podmienky prístupu k dátovému a funkčnému rozhraniu elektronického systému a určil rozsah činností vykonávaných prostredníctvom elektronického systému do 1. apríla tohto roku. Združenia tiež žiadajú SEPS, ktorá je akcionárom spoločnosti OKTE, aby pre OKTE stanovila záväzný termín realizácie úprav svojho elektronického systému najneskôr do 1. apríla 2023.