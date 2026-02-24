< sekcia Ekonomika
Združenie BDI vyzýva Merza, aby sa v Číne zasadil za spravodlivú súťaž
Nemeckého kancelára bude sprevádzať podnikateľská delegácia, s ktorou navštívi aj čínske ekonomické centrum Chang-čou.
Autor TASR
Berlín 24. februára (TASR) - Spolkový zväz nemeckého priemyslu (BDI) vyzýva kancelára Friedricha Merza, aby sa počas svojej návštevy Číny zameral na podporu spravodlivej hospodárskej súťaže. „Očakávame, že kancelár jasne a priamo spomenie problémy, ako sú nadmerné kapacity, narušenia hospodárskej súťaže a kontrola vývozu kritických surovín,“ vyhlásil v utorok Wolfgang Niedermark, člen výkonnej rady BDI. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Kontroly vývozu prvkov vzácnych zemín ohrozujú hospodársku bezpečnosť Európy, zatiaľ čo nepriehľadné licenčné postupy a selektívny prístup na trh ďalej narúšajú hospodársku súťaž a zhoršujú investičné rozhodnutia, priblížil Niedermark. Ak Čína nezmení kurz, nové obchodné konflikty s EÚ sú na spadnutie, varoval.
Merz odchádza v utorok večer na svoju prvú cestu do Číny. V stredu (25. 2.) sa v Pekingu stretne s prezidentom Si Ťin-pchingom, aby prediskutovali predovšetkým otázky hospodárskej spolupráce a bezpečnostnej politiky, ako je vojna na Ukrajine. Nemeckého kancelára bude sprevádzať podnikateľská delegácia, s ktorou navštívi aj čínske ekonomické centrum Chang-čou.
