DEUS spúšťa verejné obstarávanie prevádzky informačného systému DCOM

Bratislava 15. augusta (TASR) – Líder medzi informačnými systémami obcí a miest DCOM je v siedmom roku prevádzky, na ktorú čoskoro končí platnosť zmluvy. Združenie DEUS preto vyhlasuje verejné obstarávanie, na ktorom sa môže zúčastniť každá IT firma s potrebnou praxou.



"Verejnému obstarávaniu predchádzala veľmi dôkladná príprava, ktorej sme sa venovali takmer celý rok. Výsledkom našej snahy je odstránenie vendor-locku a transparentný proces, ktorý umožňuje prihlásiť sa do obstarávania každému, kto má náležité skúsenosti s prevádzkou väčších informačných systémov," uviedol Peter Uhrík, manažér IT oddelenia DEUS.



Združenie DEUS obstaráva služby podpory prevádzky ako jeden celok s tým, že do budúcna si otvára možnosť oddelenia jednotlivých vrstiev a služieb, aby bol informačný systém DCOM pripravený na využitie všetkých úrovní cloudových služieb.



Združenie DEUS, ktorého zakladateľom je Ministerstvo financií SR a Združenie miest a obcí Slovenska, pomáha samospráve v oblasti elektronizácie obecných úradov a digitalizácie svojich služieb pre občanov. Aktuálne zastrešuje približne 2100 obcí a miest Slovenska, teda vyše 70 % územnej samosprávy, v ktorých aktuálne žije 2,25 milióna obyvateľov a pracuje vyše 10.000 zamestnancov obecných úradov.