Združenie miest a obcí podporuje predaj živých rýb v mestách a obciach

Bratislava 11. júla (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) plánuje v najbližších týždňoch distribuovať do samospráv štúdiu Slovenského rybárskeho zväzu, ktorej cieľom je zabrániť obmedzovaniu predaja živých rýb. ZMOS upevnil spoluprácu so zväzom a Združením chovateľov rýb vo štvrtok na spoločnom rokovaní ich zástupcov v Bratislave. Chcú tým predísť negatívnemu dosahu očakávaného nátlaku aktivistov na predaj živých rýb v mestách a obciach.



"Chceme vytvoriť priestor pre Združenie chovateľov rýb, aby mali vytvorené podmienky na to, aby mohli predávať ryby a aby sa neprijímali všeobecne záväzné nariadenia (VZN), ktoré by bránili ich činnosti," uviedol pre TASR predseda ZMOS Jozef Božik. "Štúdia pripravená ichtyológmi a veterinármi vyvracia častokrát lživé informácie, ktoré šíria niektorí aktivisti," doplnil.



Týmto ZMOS a dotknuté organizácie reagujú na potenciálnu hrozbu aktivít ochranárov zvierat, ktoré podľa Božika budú v nasledujúcich mesiacoch presviedčať mestá a obce, aby cez VZN zakázali predaj živých rýb. Okrem distribúcie štúdie plánuje ZMOS podpisovať s rybármi a chovateľmi memorandá. Hlbšia spolupráca na úrovni inštitúcií má za cieľ zachovanie tradície a dostupnosti živého predaja rýb dochovaných na Slovensku.



Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré konzumujú v Európskej únii najmenej rýb. Obmedzenie predaja živých rýb by podľa tajomníka Slovenského rybárskeho zväzu Bohuša Cintulu viedlo k ďalšiemu zníženiu konzumácie rýb. Tradične je na Slovensku najvyšší predaj a spotreba rýb pred Vianocami. Zväz chce však apelovať na obyvateľov, aby využili lokálny celoročný predaj rýb.



Výhodou kúpy živej ryby oproti mrazenej z obchodu je podľa jeho slov to, že zákazník si ju môže sám vybrať a nemusí si robiť starosti o jej pôvode a čerstvosti. Myslí si, že dovezené mrazené ryby nemajú taký prísny veterinárny dohľad, ako je v chovoch a na predajných miestach na Slovensku.



Rybári a chovatelia chcú vyvracať argumenty aktivistov o utrpení rýb, najmä kaprov, v kadiach a pri prevoze. "Ryby necítia bolesť tak ako človek. Sú súčasťou nášho jedálnička už tisíce rokov a aktivisti nám nemôžu vnucovať ich stravovacie návyky," poznamenal prezident Združenia chovateľov rýb Miroslav Šlenc.



Aktivisti v uplynulom období upozornili najmä na hrubé zaobchádzanie s kaprami, ktoré si zákazníci odnášajú domov živé. Pri prevoze sa podľa nich dusia v igelitových taškách a ľudia nevedia zabezpečiť ich rýchlu a bezbolestnú smrť. Poukazujú tiež na to, že z týchto dôvodov predaj živých rýb ukončili viaceré obchody a aj niektoré mestá.