Združenie miest a obcí: Požadujeme rovnomerné rozdelenie eurofondov

Bratislava 14. januára (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) bude pri príprave budúceho programového obdobia a viacročného finančného rámca EÚ po roku 2027 dôrazne presadzovať rovnomerné rozdelenie eurofondov a ich vyššiu alokáciu do regiónov. Uviedol to predseda ZMOS Jozef Božik.



Priblížil, že európska kohézna politika je dlhodobo pilierom európskeho integračného procesu a nástrojom podpory regiónov, ktoré tvoria základný stavebný kameň Európskej únie. ZMOS zdôrazňuje potrebu zachovania silnej kohéznej politiky ako trvalej stratégie rozvoja regiónov, znižovania regionálnych rozdielov a posilnenia štrukturálnych investícií. Kohézna politika by mala aj v nasledujúcom programovom období 2028 - 2034 zostať kľúčovým nástrojom EÚ na podporu občanov a zlepšovanie ich životných podmienok.



"V budúce kohéznej politike EÚ trváme na zachovaní princípov konvergencie, dlhodobosti a územného prístupu. Kľúčovou požiadavkou nášho združenia je podpora všetkých regiónov s prihliadnutím na ich špecifiká a potreby. Podporujeme širšie využívanie územných nástrojov, akými sú integrované územné investície (IÚI) a miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD tzv. miestne akčné skupiny) s dôrazom na flexibilné uplatňovanie tematickej koncentrácie. Osobitne zdôrazňujeme potrebu podpory pre ekonomicky a sociálne upadajúce regióny vrátane prihraničných a vidieckych oblastí, a to aj prostredníctvom posilnenej územnej spolupráce v oblasti cezhraničnej spolupráce, ktorá má najväčší integračný potenciál," spresnil.



Upozornil, že na území Slovenska stále existujú obce, ktoré nie sú dostatočne podporované z územných nástrojov (IÚI a CLLD). Tieto oblasti sú v nevýhodnej pozícii oproti tým, ktoré čerpajú podporu prostredníctvom integrovaných územných stratégií. ZMOS bude žiadať, aby kohézna politika zohľadnila aj rozvojové potreby týchto území prostredníctvom miestnych stratégií.



ZMOS sa bude podľa Božika zasadzovať za implementáciu územných nástrojov IÚI a CLLD a nastavení podmienok s cieľom zabezpečiť spravodlivú distribúciu zdrojov aj do týchto oblastí.



Bude požadovať posilnenie úlohy miest a obcí v rámci integrovaných územných nástrojov ITI a CLLD a zvýšenie podpory týmto nástrojom formou povinnej minimálnej alokácie v dotačných programoch. A taktiež, aby pre tieto nástroje boli vyčlenené finančné prostriedky aj z iných zdrojov. Odmieta vytváranie ad hoc nových nástrojov, ktoré by duplikovali existujúce kohézne programy alebo obmedzovali financovanie politiky súdržnosti. Uprednostňuje flexibilné nastavenie existujúcich fondov kohéznej politiky, ktoré zabezpečí pohotovú a efektívnu reakciu na nepredvídané výzvy.



"Tieto tézy a očakávania v budúcej kohéznej politike prediskutovala a prijala Rada ZMOS na utorkovom online rokovaní v rámci prípravy budúceho programového obdobia a viacročného finančného rámca EÚ po roku 2027, ktoré prebiehajú na európskej i národnej úrovni," dodal predseda ZMOS.