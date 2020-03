Združenie miest a obcí Slovenska zriaďuje radu ekonomických expertov

Liptovský Hrádok 22. marca (TASR) – Zduženie miest a obcí Slovenska (ZMOS) zriaďuje radu ekonomických expertov. Na brífingu v Liptovskom Hrádku to koncom týždňa oznámil šéf ZMOS-u Branislav Tréger. Vláde a sociálnym partnerom bude ponúkať východiská, ktoré budú minimalizovať tvrdé ekonomické dosahy epidémie nového koronavírusu na samosprávy, podporia udržateľnosť pracovných miest, verejné investície a získavanie eurofondov pre udržanie ekonomického cyklu v regiónoch.



"Ak sa nám podarí zdarne vyrovnať sa s touto epidémiou, príde veľmi ekonomicky náročné obdobie. Rada ekonomických expertov bude nepretržite skúmať ekonomické dosahy na verejné financie. V súčinnosti so štátnymi orgánmi bude riešiť tieto situácie tak, aby verejná správa nebola znefunkčnená," načrtol šéf ZMOS-u.



Podľa ústredného riaditeľa Kancelárie ZMOS-u Michala Kaliňáka bude združenie v tomto náročnom období mimoriadne aktívne, vecné a konštruktívne. "Budeme ponúkať opatrenia, ktorých dosahy vopred poznáme, budeme navrhovať to, čo je potrebné a nevyhnutné," zdôraznil Kaliňák.