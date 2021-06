Združenie miest a obcí uplatnilo pripomienky k pozemkovým úpravám

Bratislava 29. júna (TASR) – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) uplatnilo zásadné pripomienky k Návrhu opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Informoval o tom ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS-u Michal Kaliňák.



ZMOS podľa neho dlhodobo poukazuje na problémy s majetkovoprávnym vyrovnaním pozemkov. Na konkrétnych príkladoch z rôznych regiónov a tiež v súvislosti s nastavovaním nového programového obdobia pre Európske investičné a štrukturálne fondy združenie pripomína, že práve majetkovoprávne vyrovnanie pozemkov je jedným z kľúčových predpokladov na získanie eurofondov mestami a obcami.



Pripomenul, že zoznam katastrálnych území pripravuje podľa stanovených kritérií medzirezortná komisia zložená zo zástupcov MPRV, zástupcov iných ústredných orgánov štátnej správy, združení samospráv ktoré zastupujú obce a vyššie územné celky, združení ktoré zastupujú záujmy produktívnych vlastníkov a obhospodarovateľov pôdy, Slovenského pozemkového fondu, Komory pozemkových úprav, ako aj zástupcov štátnej správy na úseku pozemkových úprav.



Poznamenal, že komisia na základe výsledkov vyhodnotených kritérií zostavila "zoznam katastrálnych území", ktorý pre začatie pozemkových úprav v roku 2022 vrátane návrhu ich finančného krytia MPRV pred rokovaním vlády zaradil do medzirezortného pripomienkového konania (MPK). ZMOS v tejto súvislosti reagoval podľa Kaliňáka na uvedený návrh tromi zásadnými pripomienkami.



Zdôraznil, že ZMOS žiada MPRV doplniť kritérium týkajúce sa počtu rokov od poslednej komasácie, respektíve od posledných pozemkových úprav v katastrálnom území, kritérium ukončenia reštitučného konania v príslušnom katastrálnom území a kritérium ukončenia prvej fázy pozemkových úprav.



ZMOS podľa hovorcu okrem toho požaduje, aby mal každý okres každoročne rovnomerné zastúpenie v zozname obcí, tak ako bolo pôvodne sľúbené. Dôvodom tejto zásadnej pripomienky je fakt, že niektoré okresy majú zastúpenie len v roku 2022 aj napriek tomu, že sa v okrese nachádzajú obce, kde sa od zrušenia nevoľníctva vlastnícke vzťahy drobili.



Kaliňák dodal, že ZMOS v rámci MPK žiada aj to, aby bolo územie Slovenska zhodnotené a posudzované objektívnymi kritériami tak, aby miestne aj regionálne samosprávy vedeli, kedy a na základe čoho ich pozemkové úpravy čakajú.



Z materiálov Katastrálne územia pre začatie pozemkových úprav v roku 2021, respektíve v roku 2022, ktoré zverejnilo MPRV, vyplýva, že na pozemkové úpravy v 120 katastrálnych územiach by v roku 2021 malo ísť zo štátneho rozpočtu 73,4 milióna eur s DPH. Na rovnaký počet katastrálnych území je v roku 2022 potrebných 63,89 milióna eur s DPH.