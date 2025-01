Združenie miest a obcí:Stavebný zákon musí byť prerokovaný vo februári

Bratislava 16. januára (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vyzýva na predloženie nového návrhu stavebnej legislatívy na februárovú schôdzu parlamentu. V opačnom prípade hrozí od apríla vážny chaos a skolabovanie systému. Uviedol to vo štvrtok predseda ZMOS-u Jozef Božik.



"Podľa aktuálnych medializovaných informácií má byť na februárovej schôdzi parlamentu prerokovaná len zdravotná legislatíva. Ak sa však stavebný zákon na programe tejto schôdze neobjaví, od 1. apríla 2025 hrozí vážny chaos a skolabovanie systému," uviedol Božik s tým, že pôvodná novela nie je pripravená na implementáciu. Chýbajú potrebné systémy, procesy aj riadenie. Takáto situácia by podľa neho mala katastrofálne dosahy na fungovanie miest a obcí, pričom najväčšiu ujmu by pocítili samotní občania.



"ZMOS preto dôrazne vyzýva vládu SR, predsedov poslaneckých klubov a všetkých poslancov politických strán v parlamente, aby urýchlili rokovanie o novom stavebnom zákone. Tento návrh vznikol na základe sociálneho dialógu, princípu participácie a napĺňa memorandum ZMOS-u podpísané politickými stranami koalície i opozície pred parlamentnými voľbami," dodal Božik s tým, že návrh novej pripravenej stavebnej legislatívy navyše podporili všetky parlamentné strany.