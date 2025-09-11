< sekcia Ekonomika
Združenie miest víta legislatívnu poistku ochrany eurofondov
Eurofondy podľa predsedu ZMOS nie sú peniaze štátu, ale nástroje solidarity Európskej únie (EÚ).
Autor TASR
Bratislava 11. septembra (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) privítalo, že Európsky parlament (EP) v rámci strednodobej revízie kohéznej politiky na roky 2021 - 2027 schválil v stredu (10. 9.) pozmeňovací návrh slovenskej europoslankyne Ľubice Karvašovej (PS), ktorý posilňuje ochranu regiónov pred svojvoľnými zásahmi vlád do eurofondov.
„Nové európske pravidlá po prvý raz zavádzajú povinnosť konzultovať vopred so samosprávami navrhovaného presuny zdrojov, ktoré sú určené na rozvoj miest a obcí. Pre ZMOS ide o dôležitý signál, že princíp partnerstva, na ktorom stojí kohézna politika, má byť rešpektovaný aj v praxi,“ zdôraznil v stanovisku predseda ZMOS Jozef Božik.
Pripomenul, že samosprávy dlhodobo upozorňujú na potrebu stabilného a predvídateľného prístupu k eurofondom. „Mestá a obce majú pripravené projekty, ktoré súvisia so zlepšením života ľudí v regiónoch. Preto považujeme za správne, aby sa o využívaní európskych zdrojov rozhodovalo v dialógu a s rešpektom k potrebám územia,“ zdôraznil.
Eurofondy podľa predsedu ZMOS nie sú peniaze štátu, ale nástroje solidarity Európskej únie (EÚ), ktoré majú byť využité na rozvoj miest a obcí a na zlepšenie života ľudí v regiónoch. Preto združenie víta legislatívne záruky, ktoré posilňujú hlas samospráv a bránia ich obchádzaniu.
„ZMOS bude aj naďalej aktívne presadzovať, aby sa princíp partnerstva dodržiaval doma aj v európskom priestore. Naďalej bude pozorne sledovať implementáciu nových pravidiel a je pripravený spolupracovať so všetkými partnermi, aby prostriedky z kohéznej politiky EÚ naozaj slúžili obyvateľom miest a obcí, a nie politickým experimentom,“ avizoval Božik.
„Nové európske pravidlá po prvý raz zavádzajú povinnosť konzultovať vopred so samosprávami navrhovaného presuny zdrojov, ktoré sú určené na rozvoj miest a obcí. Pre ZMOS ide o dôležitý signál, že princíp partnerstva, na ktorom stojí kohézna politika, má byť rešpektovaný aj v praxi,“ zdôraznil v stanovisku predseda ZMOS Jozef Božik.
Pripomenul, že samosprávy dlhodobo upozorňujú na potrebu stabilného a predvídateľného prístupu k eurofondom. „Mestá a obce majú pripravené projekty, ktoré súvisia so zlepšením života ľudí v regiónoch. Preto považujeme za správne, aby sa o využívaní európskych zdrojov rozhodovalo v dialógu a s rešpektom k potrebám územia,“ zdôraznil.
Eurofondy podľa predsedu ZMOS nie sú peniaze štátu, ale nástroje solidarity Európskej únie (EÚ), ktoré majú byť využité na rozvoj miest a obcí a na zlepšenie života ľudí v regiónoch. Preto združenie víta legislatívne záruky, ktoré posilňujú hlas samospráv a bránia ich obchádzaniu.
„ZMOS bude aj naďalej aktívne presadzovať, aby sa princíp partnerstva dodržiaval doma aj v európskom priestore. Naďalej bude pozorne sledovať implementáciu nových pravidiel a je pripravený spolupracovať so všetkými partnermi, aby prostriedky z kohéznej politiky EÚ naozaj slúžili obyvateľom miest a obcí, a nie politickým experimentom,“ avizoval Božik.