Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 3. december 2025Meniny má Oldrich
< sekcia Ekonomika

Združenie miest žiada zachovanie 5 % DPH pre sociálne podniky

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

ZMOS podľa Božika apeluje na poslancov, aby zohľadnili dlhodobý verejný záujem, stabilitu samosprávnych sociálnych podnikov a ich nezastupiteľnú úlohu v zamestnávaní a začleňovaní.

Autor TASR
Bratislava 3. decembra (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) dôrazne žiada poslancov o zachovanie 5 % sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) pre sociálne podniky zriadené mestami a obcami. Informoval o tom v stredu predseda ZMOS Jozef Božik.

Táto sadzba je podľa neho kľúčovým nástrojom na to, aby obce a mestá dokázali udržať pracovné miesta, zamestnávať ľudí z marginalizovaných skupín a zabezpečovať verejnoprospešné služby, ktoré komerčný sektor vo viacerých regiónoch nepokrýva.

ZMOS toto stanovisko prezentovalo už počas rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR 24. novembra, kde upozornilo, že akékoľvek zvyšovanie daňového zaťaženia môže ohroziť existenciu viacerých sociálnych podnikov v pôsobnosti samospráv.

O tomto stanovisku boli následne informovaní aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj štátni tajomníci Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva vnútra SR, ktorí sa 1. decembra 2025 zúčastnili na rokovaní Rady ZMOS na Štrbskom Plese.

ZMOS podľa Božika apeluje na poslancov, aby zohľadnili dlhodobý verejný záujem, stabilitu samosprávnych sociálnych podnikov a ich nezastupiteľnú úlohu v zamestnávaní a začleňovaní.
.

Neprehliadnite

Prezident zablahoželal veteránovi Tvarožkovi k 100. narodeninám

UHRÍK: Infringement EK kvôli novele ústavy sa zbytočne dramatizuje

Mimoriadna schôdza k odvolávaniu J. Ráža nebude

Rokovania USA a Ukrajiny sa skončili, Rubio ich označil za produktívne