Združenie OPEC+ sa dohodlo, že ťažobné kvóty nezmení, uviedli zdroje
Rokovanie ôsmich členov združenia OPEC+ nasleduje po tom, ako ceny ropy v roku 2025 pre nadmernú ponuku klesli o viac ako 18 %.
Autor TASR
Londýn 4. januára (TASR) - Združenie ropných krajín OPEC+ sa na svojom nedeľňajšom stretnutí v zásade dohodlo na zachovaní stabilnej produkcie ropy napriek politickému napätiu medzi Saudskou Arábiou a Spojenými arabskými emirátmi (SAE) a zatknutiu venezuelského prezidenta americkou armádou. Uviedol to delegát OPEC+ a zdroj oboznámený s rokovaniami skupiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Rokovanie ôsmich členov združenia OPEC+ nasleduje po tom, ako ceny ropy v roku 2025 pre nadmernú ponuku klesli o viac ako 18 %. Členovia OPEC+, Saudská Arábia, Rusko, SAE, Kazachstan, Kuvajt, Irak, Alžírsko a Omán, zvýšili od apríla do decembra 2025 ťažobné kvóty o približne 2,9 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne. V novembri sa však dohodli na pozastavení zvyšovania ťažby počas januára, februára a marca.
Napätie medzi Saudskou Arábiou a SAE sa minulý mesiac vyostrilo pre konflikt v Jemene, keď skupina spojená so SAE obsadila územie vlády, ktorú podporuje Saudská Arábia. Okrem toho USA v sobotu (3. 1.) zadržali venezuelského prezidenta Nicolása Madura a americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Washington prevezme kontrolu nad krajinou, kým nebude možný prechod k novej administratíve.
Venezuela má najväčšie ložiská ropy na svete, ale jej ťažba prudko klesla pre sankcie a roky zlého hospodárenia. Analytici uviedli, že je nepravdepodobné, že by v najbližších rokoch nastal nejaký významný rast produkcie ropy v krajine, a to ani v prípade, že by americké ropné spoločnosti vo Venezuele investovali miliardy dolárov, ako to sľúbil Trump.
